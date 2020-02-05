Ben sana vereyim.

Sen ENSAR'a yolla.

O da TÜRKEN'e postalasın. Bu dolambaçlı yola niçin gerek duydular? Kızılay, getir götürücü, indirmeci, torbacı, takkeci, peçe örtücü, çarşafçı niçin yapıldı? Bu soruları sorup köşesinde yazan gazeteciye Başkentgaz'ın sahibi telefon açıp, “niye yazıyorsun” diyerek küfürler etti.

Kaçırılan kuş değil.

Vergi!

Ağızdan dökülen.

Küfür.

Maliye Bakanı, BAŞKENTGAZ'ın sahibini çağırıp, “niçin küfür ediyorsun” diye sordu mu?

Yoksa tersini mi yaptı.

Az sövmüşsün!

Daha ağır sövseydin.

★★★

Kızılay'a yapılan bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilir. Ensar ve TÜRGEV gibi vergi muafiyeti tanınmış vakıflara yapılan bağışın ise sadece yüzde 5'i vergi matrahından düşülüyor.

Mali tabloları bilmiyoruz.

Belediyenin malı iken özelleştirme yoluyla özel ellere geçen Başkentgaz şirketinin, 2017 yılı kurum kazancından Ensar ve benzeri vakıflara yapabileceği yüzde 5'lik bağış limiti dolmuş muydu? Bunun için mi Kızılay, takkeci, çarşafçı, kuryeci yapıldı?

Maliye Bakanı biliyor.

O Maliye Bakanı!

Bilmesi gerekir.

Kaçırılan kuş değil.

Vergi.

Amerika'ya giden milyon dolarların yolculuğu ise tam belli değil. 7 milyon 925 bin doların Amerika'ya gidinceye kadar başına neler geldi?

Onu da bilmiyoruz.

TÜRKEN defterlerinde 7 milyon 925 bin doların geldiğini gösteren bir kayıt yok. Ayrıca, Kızılay'ı kurye yapıp yollanan ve vergi matrahından düşülen paralarla Amerika'da yurt yaptırmanın ne derecede yasal olduğunu da bilmiyoruz.

Maliye Bakanı!

Hepsini biliyor.

Bilmesi gerekir.

O Maliye Bakanı.

Susuyor!

★★★

Küfrü, sövgüyü!

Hak ediyor gazeteciler!

Şunları yazıyorlar:

TÜRKEN FONDATION (Vakfı), Amerika'da ENSAR ve TÜRGEV tarafından kuruldu. Kısa süre önce TÜRKEN'in Genel Başkanı Halil Mutlu idi. Halil Mutlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu. TÜRKEN'in bugünkü başkanı Behram Turan, Rizeli. Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Bacacı, aynı zamanda ENSAR'ın da yönetim kurulu üyesi. İbrahim Bacacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'nin elindeyken “otobüs durakları reklam panolarını” çalıştırma işini devralmıştı. TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani, Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı. TÜRKEN Vakfı Saymanı Memiş Yetim de Rizeli. Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın akrabası Ahmet Bayraktutar da TÜRKEN Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Cumhurbaşkanı'nın kızı ve Maliye Bakanı'nın eşi Esra Albayrak da TÜRKEN Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. TÜRKEN Vakfı, dünyanın en pahalı ve lüks mahallesi Newyork Manhattan'da 15.5 milyon dolara bir bina satın aldı. ABD'de 11 yurt binası işletiyor. Tek kişilik odaları 1300, çift kişilik odaları 800 dolardan öğrencilere kiralıyor. TÜRKEN Vakfı, rahmetli boksör Muhammed Ali'nin Michigan'da nehir kıyısında 328 dönüm arazisi olan çiftliğini de satın aldı.

(Bu bilgileri; ABC Gazetesi'nden ve TELE1 televizyonundan Yılmaz Polat, Yeniçağ Gazetesi'nden Murat Ağırel, gazzette9.com sitesinden Celal Eren Çelik, SÖZCÜ Gazetesi'nden Saygı Öztürk belgeleriyle yazdılar)

★★★

Gazeteciler!

Çok şey yazıyorlar.

Küfrü hak ediyorlar.

Ben de saflığa ve aptallığa yatıp “Kaçırılan kuş değil vergi, Maliye Başkanı niçin susuyor” diye soruyorum.