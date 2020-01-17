Kafa farkı!

Almanya'da bütçe 13.5 milyar Euro fazla vermiş. Nereye harcayalım da fazlalığı eritelim telaşına düşmüşler. Okurlardan biri de “Almanya'da Saray yok mu, Diyanet yok mu nasıl fazla verebilirler” diye bana soruyor. Alman Maliye Bakanı ise “Bizde imparatorluktan, krallık döneminden kalma Saray çok, Kilise de çok ama parayı, yeni saray ile yeni kilise yapmaya harcamak yerine alt yapının daha da iyileştirilmesi için kullanacağız” anlamına gelebilecek sözler söyledi.

Bu Alman kafayla!

Sürekli fazla verirler (!)

Türkiye'yi kıskanmasınlar, örnek alsınlar. Bolca Saray yapsınlar. Tarikatçılığı teşvik etsinler ve tarikat şeyhlerini ziyarete giderek ihya etsinler.

Diyanete akıtsınlar.

Görelim o zaman!

Almanya bütçesini!

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Alman Kafa!

Türk Kafa!

Her alanda farklı.

Alman Tarım Bakanı, Başkent Berlin'den kalkıp güneyde bir etkinliğe katılmak için davet aldığında kendi otomobiline biniyor, benzin parası cebinden.

Şoförü, koruması yok.

Etkinliğe gidiyor.

Alman Bakan eğer uçakla gidecekse, tarifeli uçağa biniyor, halktan biri gibi sıraya giriyor, çantasını, valizini kendi taşıyor.

Bizim Türkiye'de asla!

Kibirsiz bakan olamaz!

Çıkamaz. Ezeriz.

Bakan olmuş yine de halk gibi sıraya giriyor der adam yerine komayız. Geçen hafta Türkiye'de Tarım Bakanı Ankara'dan kalkıp güneyde bir kente (Mersin'e) etkinliğe katılmak için gitti. Özel uçak bulundu. Önceki iki eski Tarım Bakanı da birlikte, VIP salonlarından 30 koruma ile geçerek özel uçakla Mersin'e uçtular.

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O sırada Mersin'i sel vurmuş, seralar, bahçeler yıkılmıştı. Tarım Bakanı, seralara çiftçilerin yanına gitmedi, otel salonundan “yaralar sarılacaktır” diye devlet ajansı AA'ya demeç verdi. Görme zorluğu çeken “Bobo” adlı köpeğin sahibini evinde ziyaret etti, oyları artırır düşüncesiyle fotoğraf çektirdi. Bunu da AA aracılığıyla basına dağıttırdı.

Alman kafa yapmaz!

Buna basmaz!

Sonra da “Bütçemiz fazla verdi… Şimdi biz bunu nereye harcayalım…” diye oturup dövünür (!)

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Çağırsalar Türk Cumhurbaşkanı ile 16 Bakanı Almanya'ya, bıraksalar yönetimi 1 haftalığına bizimkilere. 13.5 milyar Euro bütçe fazlasını bakın, 7 gün içinde nasıl 133,5 milyar bütçe açığına çeviriyorlar görsünler.

Kafasız Alman!

1 Euro'ya mal edilecek işi, 100 Euro harcayıp yine de yarım bırakmayı bir türlü beceremedi. Almanya'da Saray yönetimi yok.

Bütçesi fazla veriyor.

Carisi fazla veriyor.

Ahlakı fazla veriyor.

Adaleti fazla veriyor.

Demokrasisi fazla veriyor.

Kültürü fazla veriyor.

Bilimi fazla veriyor.

Din bile fazla veriyor.

Türkiye'de ne eksikse Almanya'da o fazla veriyor.

Kafa farkından!