Dünyada ölenlerin sayısı 7 bini geçti. Bizde devletin açıkladığı resmi verilere göre ölen yok. Hastaneye koşana, doktora gidene, yurt dışından gelene bakarsak şu sonuç çıkıyor.

Kafayı yenile!

Hayatta kalırsın!

Araştırma yapıldı.

Yüzde 58:

Temizliğe vidalanmış.

Yüzde 12:

Kalabalıktan kaçmış.

Yüzde 16:

Maske takmış.

Yüzde 14:

Gıdaya dikkat kesilmiş.

Yüzde 12:

Her şeye boş vermiş.

“Boş vermişlerin oranının yüzde 12 gibi çok düşük düzeyde çıkması” kafaların değişmekte ya da değişmiş olduğunun göstergesi sayılmalı.

★★★

25 yıl önceydi.

Araştırma yapılmıştı.

Yüzde 75:

Sorunu algılayamıyor.

Yüzde 22:

Sorunu algılıyor fakat çözmek için kendisi harekete geçmiyor.

Yüzde 3:

Sorunu algılıyor ve çözmek için kendisi harekete geçiyor çıkmıştı.

25 yıl öncenin “boş vermişliği” yerini sorunu yüzde 50-60 oranında algılama ve çözmek için sorumluluk alıp birlikte harekete geçmeye bıraktı. Geçmişte boş vermişlik bu kadar yüksek olmasaydı Kovid-19 virüsü geldikten sonra şimdi tüketimi en çok artan kolonyanın ana hammaddesi olan “etil alkolü milli ve yerli olarak” ülkemizde üretiyor olacaktık.

★★★

Yerli Etil!

İhanete uğradı.

İhanetin hikayesi özetle şöyle: Yerli şeker fabrikaları yerli şeker pancarından yerli şekeri üretirken ortaya bir değerli yerli yan ürün de çıkıyor. Buna melas diyorlar. Şeker fabrikaları melastan ayrıca “etil alkol” (saf alkol) üretebiliyorlar. Etil alkolün diğer adı da “gıda alkolü”dür. Etil, ilaç sanayinde, boya ve lak üretiminde, eczacılıkta, parfümeride, dezenfektan olarak hastane hijyeninde, ekmek mayası üretiminde, ispirto üretiminde ve en çok da alkollü içki (rakı- votka- likör) üretiminde kullanılıyor. TEKEL'in içki fabrikaları, yerli şeker pancarından yerli şeker üreten yerli fabrikalardan etil alkolü alıyor, dışarıdan ithalata ihtiyaç duymadan üretimlerini yapıyorlardı. TEKEL'in içki fabrikaları yabancıya gidinceye (2003'te) kadar etil alkol ithalatı sıfırdı. Etil alkol için dışarıya döviz ödemiyordu. TEKEL fabrikaları satıldı, Şeker Pancarı Fabrikaları'nın etil alkol üretim birimleri de kapanmaya başladı.

2003 yılında:

İthalatı sıfırdı.

2004 yılında:

37 milyon litre yabancı etil alkol ithal edildi. Her yıl artarak devam etti. 2016 yılına gelindiğinde ithal edilen etil, 80 milyon litreyi geçti. Virüs kapıya dayandı, kolonya tüketimi patladı, fakat yerli etil alkol olmadığı için ithalatı daha da arttı.

★★★

Boş vermişlik!

Başa bela!

Kafayı yenile.

Hayatta kalırsın!