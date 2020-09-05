Kanalı karartma! Yaşat ki yaşayasın!

Fatih Portakal, Ali Kırca ile Mehmet Ali Brand'ın “Televizyon haberciliğine” vücut dilini de ekleyerek ve karşıt fikri de dozunda, kıvamında, tavında söyleyerek yeni bir sentez yakalamıştı. Kendi aklından geçeni de duymak isteyen milyonlarca izleyici ile bağ kurmuştu.

Zirvedeydi.

Çok genç bir insan.

Önünde yıllar vardı.

Niçin bıraktı?

Açıklayamadı.

Açıklamak istemedi.

Öldürülmekten mi korktu?

Ailesi ile mi tehdit edildi?

Evinin tepesinde insansız silahlı uçak uçurulduğu haberleri doğru muydu? Bunun için mi Fatih Portakal, kendi kendini karartmaya mecbur bırakıldı?

Cumhurbaşkanı konuşuyor.

“Portakal mıdır”

“Narenciye midir”

“Mandalina mıdır”

Demokrasi var, Cumhurbaşkanı kitlelere ulaşmayı başarmış bir TV habercisi ile “portakal-mandalina- narenciye” diye dalga geçebilir.

Demokrasi varsa!

Fatih Portakal da:

“Recep misin?”

“Tayyip misin?

Diye Cumhurbaşkanını dalgaya alabilmelidir. Fatih Portakal'ı yaşat ki, sen de yaşayasın.

★★★

Demokrasilerde muhalefet olmazsa iktidar olmaz. Seçim ve muhalefet olduğu için iktidarlar var. Demokrasi olmasaydı; Cumhurbaşkanı parti kuramayacak, iktidara muhalefet yapamayacak, halkın desteğini alarak gücüne güç katamayacaktı.

Zıtların birliği şart.

Her şey zıttı ile var.

“Tele 1 Televizyonu” da işte demokrasinin diyalektiğinde var olan “iktidar varsa muhalefet de olacak” birliğinden gücünü aldı; “gizlenenleri-saklananları” dozunda, kıvamında, tavında yayınlama çizgisini tutturabildiği için var oldu.

Milyonca izleyici buldu.

Cumhurbaşkanı Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi töreninde namaz kılarken 32 TV kanalı birden 8 saat canlı yayındaysa Tele 1 Televizyonu da aynı saatlerde “Kilise olarak yapılmış bir tarihi yapının yeniden camiye dönüştürülmesi oy avcılığıdır, bu Türkiye'ye yakışmaz” diyebilmeli.

Prof. Dr. Emre Kongar.

Dr. Merdan Yanardağ.

Tele 1 ekranında elleriyle, yüzleriyle, sesleriyle, vücut dilleriyle görünerek yani yer altından değil yer üstünden demokrasiye inanarak karşıt fikirlerini söylüyorlarsa buna iktidarın sevinmesi gerekir. Kamu bankalarına, iktidar yandaşı şirketlere “reklam pasatanızdan Tele 1'i de pay verin, o da yaşasın” diyebilmesi gerekirdi.

Emre'yi yaşat ki!

Sen de yaşayasın.

Merdan'ı karartma ki!

Sen de aydınlık kalasın.

Zıtların birliği!

Onlar varsa!

İktidar da var.

Demokrasi bu!

★★★

İktidar, 18 yıldır ve hatta İstanbul, Ankara gibi büyük şehir belediyelerini de sayarsak 26 yıldır demokrasinin hep iyiliğini gördü, demokrasi sayesinde halktan gücünü aldı.

Şimdi Tele 1'i karartıyor.

Fatih Portakal'ı susturuyor.

Kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Kanalı karartma!

Kanalı beyazlat.

Yaşat ki yaşayasın.

İşte SÖZCÜ'ye “Fetullahçı çamuru” attırdınız, halk inanmadı, gazetenin okuru arttı.

SÖZCÜ'yü yaşat ki!

Demokrasi yaşasın!