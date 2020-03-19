520 yıl önceydi.

Milli devletler yoktu.

Cumhuriyetler kurulmamıştı.

Krallıklar vardı.

Dedi ki:

Size kralınız ihanet edebilir.

Kraliçeniz ihanet edebilir.

Ordularınız.

Polisiniz.

Karınız.

Sevgiliniz.

Çocuklarınız.

Herkes ihanet edebilir.

Size bir tek vücudunuz ihanet etmez. Eğer vücudunuza iyi bakarsanız o size karşılığını verir.

Thomas More.

Kral Sekizinci Hanry'nin, eşi olan kraliçeyi boşayabilmek için kendini dini lider olarak ilan etmesine karşı çıktı. Giyotinle kafası uçuruldu. Oysa Kralın baş yargıç olarak atadığı, fikir sorduğu çok yakını ve sevdiği biriydi. Düşünceleri için ölümü göze alan Thomas More'un 520 yıl önce söylediklerinin aynısını bugün bize bütün dünya doktorları tekrarlıyorlar.

Vücudunuza iyi bakın.

Onu beladan koruyun.

Vücudunuz ihanet etmez.

★★★

Biz göreceğiz.

Kim gerçekten çalıştı.

Kim aymazlık yaptı.

Kim ihanet etti.

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı ve diğerleri ne kadar dikkatli oldular, sorumlu davrandılar ve ülkemizi Kovid-19 küresel belasından ne denli başarıyla korudular. Kaç milyon kişinin virüse yenilip hayatını yitirmesini önlediler. Her insanımıza “eşit sağlık güvenliğini” ne kadar sağladılar.

6 ay geçsin.

Bakalım.

Varsa bir başarı.

Bravo deriz.

Varsa bir başarı.

Halk da görür.

Henüz alkışlayıp göğe çıkarmak ve eleştirip yerin dibine batırmak için çok erken. Bela belirtisini ülkemizde yeni göstermeye başladı. İlk insanı yitirdik.

Kovid-19 bir fırtına.

Fırtına koptu.

Fırtınaya söz geçiremiyorum diye gemisini terk edene zaten kaptan denilmez ama fırtına yokmuş gibi yalan söyleyip halkını aldatana da başkan, bakan rütbesi ve önemi verilemez.

★★★

520 yıl önceydi.

Henüz hastaneler yoktu.

Maskeler, eldivenler.

Aşı bulunmamıştı.

Kolonya üretilmemişti.

O yıl Thomas More, ideallerinden ve doğru bildiğinden dönmediği için kafası giyotinle kesilmeden önce şunu da söylemişti: “Doğa (tabiat) altına ya da gümüşe insanoğlunun öyle kolay kolay vazgeçemeyeceği bir değer yüklememiştir. Nadir bulunduklarından ötürü altını ve gümüşü değerli kılan salt insanların budalalığıdır. Dünyada kaygısız, rahat yürekle, sevinçle yaşamaktan daha büyük zenginlik olabilir mi?”

★★★

More'u dinleyin.

Önce sağ kalın.

Vücudunuza iyi bakın!

Bir tek o ihanet etmez.

Başarılı önlem alıyormuş görüntüsü vererek üstün geçinmeyi şanlı bir iş sayanlar da her zaman, her toplumdan çıkabilir. Onların göz boyamacılığını yutmayın. Kısa zamanda iyi haberlerin konuşulduğu bir Türkiye görmek isteyin.