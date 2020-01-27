Bir kafa üretildi.

Beslendi.

Büyütüldü.

Devlete vidalandı.

Vidalı kafa:

Türban sevgidir.

Sakal sünnettir.

Badem bıyık şefkattir.

Cemaat ümmettir.

Tarikat bizdendir.

Parti dindir.

Din siyasettir.

Devletin her kurumuna, Milli Eğitim'den Milli Savunma'ya, Tarım'dan Teknoloji'ye, Diyanet'ten, Devlet Demiryolları'na bu kafa getirilip vidalandı. Bu vidalı kafa; Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber öğretmenler için hazırlattığı kılavuz kitapta türban yağcılığı ve bıyık kayırmacılığı yaptı.

Kılavuzu yazdıran kim?

“Vidalı kafanın tornavidası” Milli Eğitim Bakanı'nın bizzat kendisi mi yoksa tornavidayı vidaya yerleştirip büken, sıkan, gevşeten daha üstte biri ya da birileri mi var?

★★★

Haberi biliyorsunuz.

Rehber öğretmenler için hazırlanan “Psikososyal Önleyici Destek Programı Eğitici Kılavuz” kitabında kolay anlaşılsın diye renkli çizimler de kullanılmış.

Türbanlı öğretmen:

Sevgi dolu.

Başı açık öğretmen:

Hırçın.

Bıyıklı öğretmen:

Şefkat dolu.

Bıyıksız öğretmen:

Tacizci, sapık.

Kılavuzda aynen böyle çizilmiş, böyle ayrım yapılmış, böyle gösterilmişti. SÖZCÜ, bu haberi iki gün üst üste 8 sütuna manşet yaptı.

Uyanın!

Kim hazırlattı bu kılavuzu?

Kim istedi?

Kim onayladı?

Hangi matbaada basıldı?

O resimleri çizen, renklendirenler nereden, nasıl, hangi ilişkilerle bulundu? Çizene ne ödendi, baskıya ne verildi?

★★★

Milli Eğitim Bakanı!

Ağzına fermuar vurdu.

Kulağına pamuk soktu.

Gözüne bant çekti.

Duymuyor.

Konuşmuyor.

Görmüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na paralel olarak bir de Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeleri var. Acaba onlar mı istedi bu kılavuzun yapılmasını, yayınlanmasını, rehber öğretmenlere dağıtılmasını?

Onlar:

Prof. Dr. Abdullah Atalar (Bilkent Üniversitesi Rektörü). Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar (TÜBA Başkanı-İşletme profesörü). Ahmet Gündoğdu (İlahiyat öğretmeni). Kemal Şamlıoğlu (Öğretmen. Özel okul yöneticisi). Prof. Dr. Öktem Vardar (TED Üniversitesi Rektörü-inşaat mühendisi). Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu (Eskişehir Üniversitesi Rektörü. İnşaat mühendisi). Selçuk Pehlivanoğlu (Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı. İş adamı. İnşaatçı). Prof. Dr. Umran S. İnan (Elektrik-elektronik mühendisi). Prof. Dr. Yavuz Atar (Anayasa hukukçusu).

Onlar da susuyor.

★★★

Kim emir verdi?

Kim olur verdi?

“Rehber öğretmenleri dinle, Allah ile inanç ile aldatmaya yeltenen bu kirli kılavuzu” kim hazırlattı? Hem Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyelerine ve hem Milli Eğitim Bakanı'na gölge bakanlık yapan birileri mi var? Vidalı kafanın tornavidası kim, kimler?

Uyanın!