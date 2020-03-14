İtalya acı günler yaşıyor. Bir günde 196 ölü verdi. Kabadayılık yaptı. Virüs karantinası kararı almakta geç kaldı, bedelini ödüyor. İran sınırını 20 gün önce kapamakla Türkiye, dikkatli davrandı.

Okullar tatil.

Maçlar seyircisiz.

Bakalım!

Sonu nasıl gelecek.

Dünya tarihte çok salgın gördü. Örneğin veba salgını, İspanyol nezlesi, tifüs, şarbon salgınında bazı ülkelerin neredeyse üçte bir nüfusu öldü. Virüs canlının vücudunda hayat buluyor. Canlıdan canlıya bulaşıp salgın gelince toplumun kendisi toptan hastaneye yatmak zorunda kalıyor.

Karantina kaçınılmaz.

Gelme.

Gitme.

Girme.

Çıkma.

Toplanma.

Buluşma.

Ülkeler ve dünya; öldürücü virüs bulaşıp bireyleri öldürmesin diye kendini karantinaya alınca kaçınılmaz olarak ekonomik krizler geliyor.

★★★

İşte geldi.

Sadece kolonya üretip satanlar, sabuncular, maske üreticileri, virüsün bulaşmasını önleyen kimyasalı yapıp satanlar ve adi fırsatçılar iyi durumda. Bütün sektörler sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada ciddi krizin içine gömüldüler.

Türkiye zaten krizdeydi.

Krizimiz beş oldu.

Niçin “gelme-gitme- girme- çıkma- toplanma” kararı aldılar diye eleştiri olsun diye yazmıyorum. İktidardakiler “Türkiye'yi virüse karşı karantinaya” almak zorundaydılar. Sağlık bakanı ve diğer iki bakan haklı alkış ve övgü alıyorlar.

İran önlem almadı.

Sonucu kötü oldu.

Türkiye ise İran'da aşısı- ilacı henüz bulunmamış yeni öldürücü virüs görülünce kapıları kapattı. Kapılar kapanınca; Van'ın ekonomisi krize girdi. Kapılar kapanmasaydı Van'ın ekonomisi darbe yemeyecekti ama muhtemelen İran'da yaşandığı gibi toplu ölümler ortaya çıkacaktı.

İşte İtalya ortada.

Kriz olmasın diye karantina yolunu seçmedi ama sonunda İtalya ekonomisi yine durdu. Şehirleri ölü kentlere dönüştü. Roma ve Venedik evlere kapandı.

★★★

Sanıyorum bu daralma dünya ekonomi tarihine “Kovid-19 Krizi” olarak geçecektir. Etkisi derin ve sarsıcı olmasın diye ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya “bol para yaratma- vergileri erteleme- eksi faizle kredi verme- şirket borçlarını yeniden yapılandırma” önlemleri alıyor. Türkiye Merkez Bankası ile Maliye'yi yönetenler de muhtemelen aynı yolu izlemeye başlayacaklardır.

Sorun o ki:

Biz krizi ikiledik.

Daha önceki “Borç al AVM yap- Vergileri artır Saray dik krizini” atlatamadan “virüslü krize” de girdik.

1 Dolar: 6.30'u buldu.

Acısı yoksuldan çıkar.

İşsizden ve ücretliden.

Faturası da “Borç al AVM yap- Vergileri artır Saray dik krizini yaratanlara” çıkar.