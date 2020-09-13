Mehdi gelecek! V çıkışı yapacak!

“İ” harfi şeklinde büyümenin sonu batış oldu. Maliye Bakanı ise umutlu konuşuyor: “V” harfi şeklinde çıkış yapacakmışız.

Soralım.

“V çıkışı” nedir?

Nasıl olur?

Yatırımlar mı artacak?

Nasıl?

Yeni fabrikalar mı dikilecek?

Nasıl?

Hangi sektör öne alınacak?

Nasıl?

İhracat mı patlayacak?

Nasıl?

Turizm mi canlanacak?

Nasıl?

Mehdi mi gelecek?

Ne zaman?

Mehdi, “Ey Türkiye'de yaşayan inanlar hemen daha çok yemeye, daha fazla içmeye, 24 saat gezip tozmaya başlayın, nefsiniz ne çekiyorsa alın ve bol bol harcayın, paranız biterse borç bulun onu da harcayın. Talep canlansın. İşler açılsın. Esnafın yüzü gülsün. V çıkışı olsun” mu demeye gelecek?

“V çıkışı!”

Mehdi midir?

★★★

“İ” ile büyümüştük.

“İ” yani inşaat.

Dış borçla ekonomi büyürken asıl ağırlık inşaat sektörüne verilmişti.

Akılsızca teşvik edildi.

Çılgınca desteklendi.

Arsızca çıldırdı inşaat.

Yeni partili zengin yandaş müteahhit (5- 10 kodaman) türetildi. İnşaat sektörünün kullandığı 170 kalem girdinin üreticileri, satıcıları, aracıları da orantısız büyüdü. Yüksek faizle bulunmuş dış borçla (devletten bir kuruş çıkmıyor yalanı) Hazine garantili köprüler, otoyollar, hastaneler, havaalanları, boğaz geçişleri, deniz üstü köprüleri, 100 bin cemaat kapasiteli camiler, kışlık, yazlık sarayların yapımı inşaat sektörüne çalıştı. İnşaat durunca da batış geldi.

Ustalar.

Kalfalar.

İşçiler.

Mühendisler.

Mimarlar.

İşsiz kaldı milyonlar.

Kamyonlar.

Kepçeler.

Greyderler.

Çimento üreten fabrikalar, tuğla fabrikaları, inşaat demiri fabrikaları, fayans- koro fabrikaları, mutfak seti fabrikaları, pencere camı, duvar boyası, ahşap kaplama, kaloriferi- kombisi ve bunun gibi 170 kalem malı üreten pek çok iş yeri üretim kapasitesini yarıdan da aşağıya indirmek zorunda kaldı.

Emekçiler işten atıldı.

İşçinin işsizliği!

Makine işsizliği.

Ekipman işsizliği.

Fabrika işsizliği.

Üst üste bindi.

İşsizlik alın yazısı oldu.

“V çıkışı yapacağız” deyince ne olacak da “batışın öncüsü” inşaat sektörü “çıkışın ışıklı kapısı” yapılacak?

★★★

Denemesini görmüştük.

Faiz emirle aşağı çekildi.

Devlet bankaları “bol konut kredisi vermeye” yönlendirdi. Özel bankalar da korkutuldu inşaat sektörüne can suyu vermeye zorlandı. Merkez Bankası'nı çeşitli yolarla para yaratıp, konut piyasasına pompalamaya koyuldu.

Bol reklam.

Bol ışıklandırma.

Bol algı yaratma.

Sonuç fiyasko.

Erimedi stoklar.

Faiz yine başkaldırdı.

Türk Lirası değer yitirdi, yitiriyor; dolar karşısında Türk işçisinin emeği, mühendisinin alın teri, fabrikasının ürettiği inşaat malzemesi, Türkiye'nin dünya piyasalarına satabildiği ihraç mallarının fiyatı ucuzluyor. Rekabet gücümüz, işçi emeğini ucuzlatma yani değersiz TL sayesinde, artıyor.

İnşaatı kime satacaksın?

Ekonomi büyürken, lider sektör inşaatın Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı yüzde 10'lara kadar çıktığında, ihracattaki payı yüzde 1'i bile bulamamıştı.

Evet rekabet gücü arttı.

İnşaatı kime satacaksın?

V çıkışı nasıl olacak?

★★★

Mehdi!

Durma çabuk gel!

Üretim tıkandı.

İhracat tıkandı.

İstihdam tıkandı.

Büyüme tıkandı.

Kredi notu tıkandı.

ÖZÜR: Dünkü yazımda “Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi…” diye yanlış bir ifade geçti, doğrusu “Güney Kıbrıs Rum Kesimi…” olmalıydı. Özür dilerim.