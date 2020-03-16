Milletlerin sınırlarını, dinlerin kanunlarını deldi geçti!

Kibirlenenlere, güç bende diyenlere, diktatörlere, tek adamlara, egemenlere, doğayı, bilimi, aklı, hukuku, ahlakı hiçe sayanlara ders olsun.

Dinlemedi.

Boyun eğmedi.

Milletlerin (ülkelerin) sınırlarını, din ve mezheplerin kanunlarını deldi geçti.

Parasıyla övünene!

Duası ile aldatana!

Sınırı ile kabarana.

Ders verdi.

★★★

Dinler, kanunlarını değiştirdiler. Bulaşmasın diye camiye, kiliseye, havraya, Budist ve diğer tüm tapınaklara gidip ibadet etmenin dini kanunları işlemez oldu. Suudi Arabistan umreye yasak getirdi. Kuveyt, 1398 yıldır değişmeyen ezanın ibadete çağrı cümlelerini güncellemek zorunda kaldı. Minarede ezan okumayı, “haydi namaza…” yerine “haydi evde namaza…” diye değiştirdi. Afganlı, Suriyeli, Afrikalı yoksul ve çaresizleri biber gazı sıkarak, denizde şişme botlarını delip boğulmaya terk ederek, ateş edip öldürerek ülkesine sokmayan ve yüksek medeniyetiyle övünen Avrupa ülkelerinin sınırları Covid-19 virüsü ile delindi ve geçildi.

Güçlü orduları.

Eğitimli polisleri.

Üstenci tafraları.

Virüs önünde aciz kaldı.

Sınırlarını koruyamadılar.

Virüs girdi, bulaştı.

İtalya eve kapandı.

Yunanistan panikte.

İspanya baştan başa kırmızı!

★★★

Covid-19, gelip bulaşmasın diye dünyada her ülke kendi vatandaşlarına “gelme- gitme- girme- çıkma- toplanma- buluşma” sınırları koyup “toplum karantinası” uygulamaya başlayınca; bizim ülkemizde makarnaya, una, kolonya ile maskeye hücumlar, stok yapmalar, fırsattan vurgun çıkarmalar olduysa da bazı ülkelerde “market rafından 1 paket yerine 2 paket makarna alana sefil yaratık gözüyle” bakıldı ve “iki paket makarna alarak komşunun hakkını çalıyorsun” uyarısı yapıldı.

Kardeşlik.

Eşitlik.

Herkese özgürlük.

Yüksek ahlak.

Vicdan.

Hatırlandı.

Bazı ülkelerde virüs öncesi 500- 600 kişinin doluşup mal seçtiği marketlere sadece 3 kişi alındı. 3 kişi alışverişini yapıp çıkınca ikinci 3 kişiye izin verildi, böylece “toplanma- girme- çıkma kuralına yani karantinaya” uyulmuş oldu.

Covid-19'un dersi:

“Önce ben…”

“Hep ben…”

Demeyi frenleyin.

Egonuzu törpüleyin.

Dünya hepinize yeter.

★★★

Bir virüs, milletlerin ve dinlerin çelikten kanunlarını deldi geçti. Zenginlerin, egemenlerin, kibir küpüne girmişlerin, ne oldum delisi olmuşların aslında aciz, zayıf, küçük adamlar olduklarını göstermeye yetti.

Hatırlattı:

Tek dünya var.

Ve herkese yeter.