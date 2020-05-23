Minareler süngü, kubbeler miğfer diye şiir okuyup iktidara gelmişlerdi. 18 yılın sonunda bu ülkede minarelerden “Çav Bella…” ile “Yuh Yuh…” şarkısı yayınlandı.

Kışkırtmaya bak!

10 numara!

Ramazan günü!

Ülkede karantina var, camilerde namaz yok fakat minareden: “Yuh Yuh ve Çav Bella” yayını var. “Yuh Yuh” şarkısının ses sanatçısı Selda Bağcan, “Cami hoparlöründen benim şarkımı dinletmişler. Ülkeyi bir yere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum” dedi.

Evet şiddetle!

Hepimiz kınıyoruz.

İktidar sözcüleri, muhalefet liderleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, yazarlar, çizerler, herkes “şiddetle kınayan” açıklamalar yaptı.

★★★

3 gün geçti.

Bu yazının yazıldığı saatlerde henüz İzmir polisi, minareden “ahlaksız ve ahmakça kışkırtmayı yapanın” kimler olduğunu ve arkalarında kimlerin bulunduğunu bulup çıkarmış değildi.

Bekliyoruz!

Rastlantı mı?

Merak ediyoruz!

TV programında türbanlı iki hanım “darbe ortamı hazırlamak” üzerine konuşurken hanımlardan biri öbürüne; “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yani yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yani yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür… Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” demişti.

Bu hanım neler söylüyor!

Kim darbe yapacak?

★★★

Bir savcı çıktı.

Sorguya çağırdı.

Türbanlı Hanım'a “Siz bu öldüreceğiniz insanları hangi ölçülere dayanarak listenize koydunuz? Bunların darbe hazırlığı içinde olduklarını ve Cumhurbaşkanı'nı öldüreceklerini hangi belge, bilgi, kuvvetli delil, dayanağı olan şüphe ve belirtilerden hareketle tespit ettiniz” diye sordu mu?

Bilmiyoruz.

TV ekranı yoluyla “halkı ikiye bölüp birbiriyle kin ve düşmanlığa teşvik…” sayılabilecek cümleleri söyleyen hanım, savcıya avukatıyla geldi, ifade verdi ve gitti.

Savcı!

Mutlaka sormuştur:

Darbeye mi karşısınız?

Listeye yazdıklarınıza mı?

Sizin listeye aldığınız insanlar Atatürkçüler mi, laikler mi, CHP'liler mi, dış güçler mi, teröristler mi yoksa en yakın tarihte darbeye kalkışan eski iktidar ortağı İslamcı Fetullahçılar mı?

Savcı!

Ne cevap aldı?

★★★

Bu hanımın savcıya, sorgu için gittiği gün İzmir'in merkezi ezan okuma sistemine girilerek minarelerden “Yuh Yuh” şarkısı yayınlandı.

Ne rastlantı ama!

Bu listeci hanım ile minarelerden korsan “Yuh Yuh” şarkısı çaldıranlar, hiçbir hukuki kuralla karşılaşmayacakları ve birileri tarafından korunup kollanacaklarını bildikleri için mi rahatlık içindeler?