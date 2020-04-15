Mutasyon bile utanır!

Bu kez hepsi de genç ve “kendilerini dürüstlükten ve doğruluktan yana ispatlamak” adına kaleme sarılmış 6 gazeteci için Meclis'ten özel kanun çıktı. Daha doğrusu infaz torba kanununun içinden “Türkiye'de hukuk ve adalet iktidarın oyuncağıdır” ana geninin mutasyona uğramış hali türedi.

Barış Pehlivan.

Barış Terkoğlu.

Murat Ağırel.

Hülya Kılınç.

Aydın Keser.

Ferhat Çelik.

6 genç gazeteci.

Beğenilmek istiyorlar.

Alkışlanmak istiyorlar.

Ünlü olmak istiyorlar.

Her gazeteci bunları ister. Beğenilmek, alkışlanmak dürtüsü olmazsa gazetecilik yapılmaz. Bu meslek, iktidarların, egemenlerin, güç sahiplerinin, yeraltı dünyasının, devleti soyanların hışmını göze alarak seçilecek bir işkolu değil. Gazetecilik zengin olmak, yalıda oturmak, para babaları gibi lüks içinde yaşamak için yapılmaz. Onun adı zaten gazetecilik olmaz.

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Bu 6 genç!

Kalemlerini “kimseyi vurmak için değil kimseyi korumak için de değil” sadece haber yazmak için kullanırlarsa gazeteci olabileceklerdi. Mutlaka “bir haber bulup” yazmalıydılar.

Haber nedir?

Nasıl bulunur?

Haber:

İktidarın, egemenin, güç sahibinin, varlıklının, mafyanın, devleti soyanın ya da kısaca birilerinin “duyulmasını istemediği bir şey varsa” işte o haberdir.

Bu 6 gazeteci!

6'sı da iktidarın duyulmasını istemediği şeyi yazdılar.

Yani işlerini yaptılar.

Ve hapse atıldılar.

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İktidar, Libya'da şehit düşen MİT görevlisinin haberinin duyulmasını istemiyordu. Bu haber, haberi okuyanın gözünde iktidarın Suriye politikasında olduğu gibi Libya politikasında da “yanlış, hata, başarısızlık yaptığı” izlenimini doğuracaktı. Bunun için haberin duyulması istenmiyordu.

Tamam da!

Gizleneni yazmak.

Gazetecinin işi.

6 genç gazeteci yargılansınlar diye hapse koyuldular ama onunla yetinilmedi. 6 genç gazetecinin hapse konulması üzerinden “gazeteci korkutma mutasyonu” da gerçekleşti. Gece yarısı 03.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan “infaz sistemi değişiklik taslağına” 6 gazetecinin aftan yararlanamayacakları maddesi eklendi ve iktidar milletvekillerinin oylarıyla kanun çıktı.

Ben iktidarım.

Gizlerim.

Gizlediğimi yazanın.

Burnunu sürterim.

İlk kez Meclis'ten “gazeteciyi korkutmaya özel” yasa maddesi de onaylanarak geçti.

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Kişiye özel imar.

Kişiye özel makam.

Kişiye özel maaş.

Kişiye özel mansıp.

Kişiye özel transfer.

Kişiye özel arsa.

Kişiye özel koruma.

Kişiye özel af.

Bunlar gibi kişi kayırmacı çok yasa maddesi, iktidar genelgesi görmüştük. Bu kez iktidar, kişinin kişiye karşı işlediği suçu affetti, iktidara karşı işlendiğine karar verdiği suçu affetmedi, mutasyona uğrattı.

Mutasyon bile utandı!