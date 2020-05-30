Öğretmen ve namaz!

Okullarda 17 milyon öğrencimiz var. İktidar da hiç değişmeden 18 yılını doldurdu. Bu çocukların hepsi AKP iktidarı döneminde doğdular. 18 yıl içinde eğitim sisteminde 17 kez değişiklik yapıldı.

Dünyayı anlamayı öğretir.

Fizik ana dersti.

Seçmeli ders oldu.

Evreni anlamayı öğretir.

Kimya ana dersti.

Seçmeli ders oldu.

Hayatı anlamayı öğretir.

Biyoloji ana dersti.

Seçmeli ders oldu.

İnkılap tarihi:

Hürriyeti anlatır.

Vatanı sevmeyi.

Vatanı yüceltmeyi.

Bağımsızlığı öğretir.

İnkılap tarihi kaldırıldı.

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Din dersi ilkokul üçüncü sınıfa kadar zorunlu oldu. Bu iktidar döneminde 5 yaşın altında okullarda din eğitimine önce Diyanet İşleri'nin açtığı kurslarla dönüldü. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim sorumluluğunu Cumhuriyet tarihinde ilk kez Diyanet ile paylaştı. Okullardan 5 yıl önce Diyanet, “Kuran-ı Kerim öğretiyoruz” adı altında çocukları Arapça eğitimine geçirdi. 2015 yılında bu kurslara 15 bin çocukla başlandı. 5 yılda 40 kat artışla 618 bin çocuğa, öğrenciye “A ve B'yi bilmeden” Arap harfleri ezberletildi.

Bitmedi.

Aynı hızla sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 Bütçesi'nde “din öğretimi payı” bir önceki yıla göre yüzde 14 artırılıp, 9.9 milyar TL'ye çıkarıldı.

İmam Hatip Liselerine:

867 milyon TL harcama.

Anadolu Liselerine:

664 milyon TL harcama.

İmam Hatip Liselerine:

2.3 Milyar TL yatırım.

Anadolu Liselerine:

1.9 milyar TL yatırım.

Ayrıldı.

İmam Hatip eğitimi kayrıldı.

Buna rağmen bu iktidar döneminde İmam Hatip öğrencileri çocuklarımız “Deizm (peygambere inanmaz) ve Ateizm (Allaha inanmaz)” ile yan yana getirilir, anılır, yazılır oldular. Okullarımızda din dersi 4'üncü sınıfta 10 yaşında başlayıp 12'nci sınıfta 18 yaşına kadar zorunlu yapıldı. Bütün bu çabaların, harcamaların, yatırımların sonunda da en son yapılan PISA testinde bizim öğrenciler “okuduğunu anlamada” 79 ülke içinde 49'uncu oldular.

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En son mum dikildi.

İçişleri Bakanlığı Taç Virüsü (Korona) salgını nedeniyle Cuma namazlarının okul bahçelerinde kılınması için valiliklere yazı gönderdi. Öğretmenlere, mesleki saygınlıkları hiçe sayılarak, okul bahçesinde Cuma namazını kılmaya gelen yurttaşlara kolonya ve mendil dağıtımında görev verildi. Gerçi dün hiçbir okulun bahçesinde Cuma namazı kılınmadı. Ama İçişleri Bakanlığı valilere bu yazıyı gönderdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da “Bugünlerimiz İmam Hatip Neslinin gayretleri sayesinde” dedi.

Türkiye İslam Devleti oldu.

Geçen hafta iktidar partisi AKP'ye üye gençler arasında yapılan bir anketin sonuçları yayınlandı. Onlara “Size ayda 10 bin dolar maaş verilse İslam devleti olan Suudi Arabistan'a mı gidersiniz yoksa ayda 5 bin dolar verilse Avrupa ülkesi İsviçre'ye mi gidersiniz?” diye soruldu. Gençlerin çoğunluğu “İsviçre'ye gideriz” dediler.