Padişah Abdülhamit’in fotosu!

Genişliği iki metre, uzunluğu sekiz metre, birinci sınıf çam ya da ceviz ağacından yapılmış bir masa. İki yanında kravatlı, koyu takım elbiseli, bazıları gözlüklü, bazılarının saçlarına hafif kırlar düşmüş adamlar oturmuşlar. Masanın başında da yine takım elbiseli, kravatlı Halil Eldemir oturuyor.

Halil Erdemir!

Sağlık Bakanı Yardımcısı!

Burası Sağlık Bakanlığı toplantı salonu ve o masa da Sağlık Bakanlığı demirbaş kayıtlarında “toplantı salonunun masası” diye geçiyor. Bakan yardımcısının oturduğu başköşedeki sandalyenin arkasında Cumhuriyet kurulduğundan beri “Atatürk'ün fotoğrafı” asılı duruyordu. Kaldırmışlar. Yerine “Padişah Abdülhamit'in fesli fotoğrafını” koymuşlar. Biraz ileride de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kravatlı, takım elbiseli fotoğrafı asılı duruyor.

Abdülhamit'in fotosu!

Ne için?

Neyi anlatmak için?

★★★

Geçen hafta “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018” yayımlandı.

Bir yılda doktora giden:

64 milyon kişi arttı.

Bir yılda MR çektiren:

88 milyona çıktı.

Bir yılda:

Antibiyotik yükü çıldırdı.

Bu gerçeği gizlesin diye mi Atatürk'ün duvardaki fessiz resmi kaldırılıp onun yerine Abdülhamit'in fesli fotosu asıldı?

★★★

Ne kadar tuhaf!

Ne çok izaha muhtaç!

Padişah Abdülhamit'in fesli fotosu ile sağlık istatistiklerinde görülen bozulma arasında nasıl bir olumlu bağlantı bulundu da Atatürk atıldı yerine Abdülhamit konuldu?

Son 16 yılda:

OECD ülkeleri arasında Türkiye; doktor, hemşire, ebe sayısında son sıraya indi. 2002 yılında Türkiye'nin nüfusu 66 milyondu. Bir yılda “hastayım” diye doktora başvuru sayısı 209 milyondu. 2018 yılında nüfus 82 milyona çıktı ama “hastayım” diye doktora gidenlerin sayısı da 782. 5 milyonu geçti. Abdülhamit'in fesli fotosunda bir keramet olsaydı: Antibiyotik yutma çılgınlığı, MR çektirme salgını, “Hastayım doktor” diye hastanelere koşma çaresizliği bu kadar tavan yapmazdı.

★★★

Sağlık İstatistik Yıllığı!

Acılarla dolu.

Günlük, haftalık, aylık “Acil yardım” da tavan yaptı. 112 Acil Yardım İstasyonu başına düşen vaka sayısı 2002 yılında 796 iken bu sayı 2018 yılında 1998'i gördü. 2002 yılında hastalanan insanlarımızın özel hastanelere başvuru sayısı yaklaşık 6 milyon iken, bu sayı 2018 yılında 75 milyonu buldu. 16 yılda özel hastanelere başvuru sayısı yaklaşık 13 kat yukarı gitti. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Sağlık alınır-satılır meta oldu” dedi. Padişahımız Abdülhamit'in hedefi bu muydu?

Fotosu duvarda.

Niçin?

Neyi anlatmak için?