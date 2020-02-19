Pazara akşam gidin!

İstanbul'da Sultanbeyli'de “bizim geleceğimiz niçin renkli değil” diyen bir feryat yükseldi. Basın, olayı küçük haber olarak gördü. İktidar partisi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı ise “görmedim-duymadım-işitmedim” yapmayı seçti.

Sultanbeyli!

En yoksul ilçedir.

Fakirler yaşar.

Dar gelirliler.

Geçim derdinde insanlardır. Geleneklerine bağlı kimselerdir. Dayanışırlar. Son seçimlerde iktidar partisi AKP'ye yüzde 59 oy verdiler. Belediye Başkanı da AKP'den seçildi. Gecekondu olarak yaptıkları evlerine tapular dağıtılacaktı. Fakat tapu rayiç bedeline isyan eden Sultanbeylilerden bir bölüm vatandaş, Cuma namazından sonra AKP Sultanbeyli Belediye binasına yürüdü. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i istifaya çağırdılar.

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Bir kadının feryadı:

“Eve 200 milyon tapu rayiç bedeli gelmiş. Benim kocam emekli. 1600 lira alıyor. Ben nasıl ödeyeceğim” diye bağırdı.

Bir amcanın tespiti:

“Dinimizi, imanımızı sömüre sömüre iktidara geldiler. Şimdi de çalmaya doymuyorlar. Çalıyorlar, çalıyorlar, çalıyorlar…” diye sitem etti. ANKA Ajansı'nın geçtiği habere göre Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ise vatandaşa küfür etti ve belediye başkanını istifaya çağıran Sultanbeylilere “s….git” karşılığını verdi.

Tapu alacak!

Harcını ödeyemez halde.

Sultanbeyli bu noktaya geldi.

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Bu yüzden olsa gerek Diyanet İşleri Başkanlığı, “ne, nerede, ne zaman ucuz köşesi” açmış gazete gibi düşünmüş olmalı ki, yoksul ve ucu ucuna geçinen vatandaşlara “Semt pazarına akşam vakti gidin” önerisinde bulundu.

Haklılar.

Akşam pazarcının tezgahında sebzenin ellenmiş, örselenmiş, beğenilmemiş bölümü kalır ve ucuzlar.

Vatandaş perişan.

Ülkemizde eli iş tutabilir durumda olup da iş bulamayan 8 milyon işsiz var. Eli iş tutabilir durumda olup da iş bulmuş olanlardan 8 milyon 600 binin de aylık geliri 673 bin TL'nin altında. Aylık geliri 2 bin TL'nin altında emekli sayısı 6.5 milyon.

Aylık geliri 1.500 TL'nin altında geliri olanların sayısı 2 milyon kişi… Ayda 1000 TL'nin altında dul ve yetim aylığı alanların sayısı da 847 bin kişi…

Türkiye'nin yarası.

Ellenmiş sebzeye mahkum.

Diyanet TV, “Ne, nerede, ne zaman ucuz” köşesi açsa izleyici sayısı; halkın en çok kulak verdiği köşe haline gelmekte olan Emre Kongar Hoca ile Merdan Yanardağ'ın her akşam sunduğu “18 Dakika” programını bile geçer.

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Saraylarla donatıldı ülke.

Halkı ise borçla direniyor.

Saraylara para yetmiyor.

Diyanet de cemaate ellenmiş sebzeye razı olun çağrısı yapıyor. Sultanbeyliler, “Bizim geleceğimiz niçin renkli değil” dercesine Cuma namazından çıkıp oy verdikleri Belediye binasına yürüyorlar.