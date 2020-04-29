Beklentim betona düşmüş taze yumurtaya döndü. Umut etmiştim ki, Gaziantep'in hanım Belediye Başkanı Fatma Şahin, İsmail Küçükkaya'nın “Çalar Saat Programına” çıkacak. Ve “İsmail Bey, halkımız duysun öğrensin diye burada ekranınızdan bir metin okuyacağım” diyecek.

Okuyun efendim!

Burası!

Demokrasi meydanı!

Tane tane okuyacak:

“Her şey liderin iki dudağının arasında. Milletvekili elini kaldırırken liderin, grup başkanvekilinin dudağına, gözüne bakıyor. Grupta başka davranıyor, kuliste başka konuşuyor. Bütün bunların altında lider sultası yatıyor. Milletvekillerimiz birer parmak kaldırma, indirme makinesi olmuşlar. Yeni bir liderlik tarifi lazım. Tekelci bir aklın yönettiği siyaset değil, kolektif bir aklın yürüttüğü bir siyaset anlayışı şart. Kendileri dışındaki kanaatlere tahammül edebilecek, paylaşmasa bile başka fikirlere tolerans gösterebilecek liderler mevcut değil. Ülkemizde maalesef siyasi liderleri tanrılaştırma anlayışı var.”

★★★

Ne müthiş konuşma!

Ağızdan bal damlıyor.

İleri demokrasi.

Özgürlük.

Lider sultasına son.

Tekelci akıl defol.

Tanrılaşan lider yok ol.

Kim bu konuşan?

Tayyip Erdoğan.

Yıl ne zaman?

Yıl 2001.

19 yıl önce.

Milliyet Gazetesi yazarı Hasan Cemal ile AKP Genel Başkanı'nın yaptığı söyleşiyi, dün Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır, köşesinde yazarak hatırlattı.

Ne yaman sözler!

Gaziantep'in Belediye Başkanı Fatma Şahin, ne yazık ki, 19 yıl önce sözü verilmiş; tanrılaşan liderliğe son ve ileri demokrasiye geçiş vaadini televizyon ekranında halka hatırlatma yürekliliğini gösteremedi.

Lafını geri aldı.

Kendisi Belediyeler Birliği Başkanı. Yani bütün belediye başkanlarının başkanı. Bir gün önce: “CHP'li belediye başkanlarının halka yardım yapıyorlar diye PKK'lı ya da FETÖ'cü olduklarını söyleyen bir ifadeyi ben doğru bulmuyorum. Bunu (yani bu suçlamayı) kabul etmemiz mümkün değil” demişti.

Pişman ettiler.

“Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz” dedi.

Korktu.

Ve sustu kaldı.

AKP Kadın Kolları Başkanlığı, 23. ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekilliği, Bakanlık ve yüzde 54.7 oy desteği alarak belediye başkanı olmuş birinin ağzına fermuar çektiler.

Karizmasını çizdiler!

Fatma başkan!

Ölü bir yıldızmış.

Kendi ışığı yokmuş.

Işığını parti lideri Tayyip Erdoğan'dan alıyormuş.

★★★

AKP'ye oy verenler!

Lütfen bir düşünün.

19 yıl önce “parti liderinin despotluğunu yıkmaya soyunmuş bir liderden fikrini söyleyen hanım belediye başkanını susturan lider noktasına” nasıl gelindi?

Siz hep seyrettiniz!

Bu yüzden mi gelindi?

Ben düşünmenize katkısı olsun diye Prof. Dr. Ruşen Keleş'in kitaplarını okumanızı öneririm. Yerel yönetimler (belediyeler) merkezi otoritenin baskısından ne kadar kurtulurlarsa ülke o kadar ileri demokrasiye geçer tezi üzerinden onlarca kitap, yüzlerce bilimsel makale yazan Ruşen Keleş, bugün yerel yönetimlerimizin getirildiği noktayı; “90 yaşında emekleyen bir bebek” diye tarif ediyor.

Ey AKP'liler!

Antep halkı!

Bu fermuarı sindirmez.