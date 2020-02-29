Sağduyu sahibi yok mu!

Şehitlerimize Tanrı rahmet etsin. Milletin başı sağ olsun.

Bilgisi olanlar.

Olacağı görenler.

Uyarmıştı.

Suriye ordusunun savaş pilotlarının kullandığı uçaklar, Rusya yapımıydı. Kullandıkları bomba Rus bombasıydı. Sadece uçakların kuyruklarına asılı olan Suriye bayrağıydı. Rusya, Suriye'de Esad ordusunun arkasında duruyordu.

Ateşe başlamışlardı.

Havadan.

Karadan.

Bizim askerlerimiz anında “kara takviye ve hava desteği ulaştırılabilecek noktanın çok uzağında” vuruldular, şehit oldular. Şubat ayının başından beri İdlib'de şehit olan askerlerimizin sayısı 53'ü buldu.

Söz konusu Vatansa!

Şehit olunur.

Vatanımız var olsun.

Komutan!

Ölmeyi emreder.

Vatan için ölünür.

Fakat bu Enver Paşa'nın Sarıkamış'ta 106 yıl önce “35 bin askeri dondurduğu” duruma benziyor.

53 şehidimiz var.

Kim sorumlu?

Sormayacak mısınız?

★★★

Muhalefet anlattı:

Bu Suriye'nin iç savaşıdır. Esad yönetimi ve ona isyan edenler, birbiriyle boğazlaşıyorlar.

Türkiye taraf olmasın.

Bataklıktır orası.

Askerimiz girmesin.

Dinlemediniz.

Sormayacak mısınız?

★★★

Muhalefet anlattı:

Suriye'de taraflar oluşmuş, bölünmeler olmuş, iç çatışma çıkmış. Bunun “Türkiye'nin var olma sorunu (beka) ile bir ilgisi” bağlantısı yok.

Bize bir saldırı yok.

Toprak isteyen yok.

Sınırdan sızan yok.

Dinlemediniz.

Şehitlerimiz var.

“Onlar kalbimizdedir” tamam da siz şimdi bu noktaya gelinmesinden sorumlu olanlara “başınızı elinizin arasına alın, bir düşünün…” demeyecek misiniz?

Sormayacak mısınız?

★★★

Muhalefet anlattı:

Suriye'ye barış gelir.

Sorun çözülür.

Türkiye, Suriye'ye barışın gelmesine omuz verebilir, “ülke bütünlüğü içinde hiçbir etnik ve dini ayrım yapmadan, hiçbir grubu dışlamadan, herkes için temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak” bir anayasa yapılması için Esad yönetimini ikna etmeyi başarabilir. Türkiye en yakın komşusu ve tarihten gelen bağlarla bunu “diplomatları” aracılığıyla yapabilir.

Dinlemediniz.

Monşerler sizi!

Diye azarladınız.

Esad'ın ağzı bunlar!

Diye aşağıladınız.

Ne oldu?

Sormayacak mısınız?

★★★

Muhalefeti dinlemedi.

Dinlemiyor.

Partisinden biri.

Yakını.

Dava arkadaşı.

Yoldaşı.

AKP'de bir sağduyu sahibi yok mu, “tırmandırma artık” desin. Saddam'ın Irak'ını hatırlatsın. Saddam Hüseyin de “Bu savaşların anası olacak” diye Irak halkına ve kendi kendine propaganda yapmıştı. Irak, 100 yıl geçse ancak kendini toparlayabilecek noktaya geldi, getirildi. Irak'ı bu noktaya Saddam'ın aklını aşan ihtirasını tahrik eden ABD getirdi.

Rusya da seyretti.

★★★

Belli!

Muhalefeti dinlemiyor.

İktidarın içinden bir sağduyu sahibi çıkıp da “bir düşün” demeyecek mi?

Uyaracak:

Nereye sürüklüyorsun ülkeyi?