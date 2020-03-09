Bakan!

İncelik göstermiş.

Duyarlı davranmış.

Elini öpmüş.

Alnına koymuş.

24 yaşında Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'i mezarlıktan evine götürmek için makam aracına davet etmiş. Şehit babası da yücelik gösteren bir cevap vermiş.

“Bakanım!

Ayakkabım çamurlu.

Arabana binmeyeyim”

Bakan, ısrar etmiş.

Baba, yine binmemiş.

★★★

Şehit babası İbrahim Özdemir, davranışı ile aslında “yurt gerçeklerini yoklayan” bir duyarlılık sergiledi. Halkla, yönetenler arasında uçurum açılıyor. Seçen ile seçilen arasına “makam araçları” girdi, gizlenemiyor.

Makam aracı süslü.

Ayakkabı çamurlu.

Halk, bakanın makam aracına binmeye kendini yakıştıramıyor. Yönetenler, bakanlar, Cumhurbaşkanı, yeni hükümet sisteminin önde gelenleri bir düşünsün neden?

★★★

Uçurum açıldı ondan.

Son veriler şöyle:

8.6 milyon kişi.

Aylık geliri:

673 TL'nin altında.

6.5 milyon emekli.

Aylık geliri:

2000 TL'nin altında.

2 milyon kişi.

Aylık geliri:

1500 TL'nin altında.

Yeni araştırma yapıldı.

Halka soruldu:

Geçinebiliyor musun?

Halkın yüzde 56.5'i “gelirim giderimi karşılayamıyor, geçinemiyorum” diye cevap verdi.

İşsiz sayısı:

TÜİK'e göre 4.5 milyonu geçti. İş bulmaktan umudunu kesip de aramayanları da koyunca işsiz sayısı 6.5 milyona dayanıyor. İşsizlik aileleriyle birlikte 15 milyon kişiyi etkiliyor.

★★★

Makam araçları süslü fakat Türkiye'nin yarıdan fazlası ağır geçim sıkıntısı çekiyor.

Aileler borçlu.

Borçla yaşıyorlar.

Yeterli beslenemiyorlar.

Yeterli barınamıyorlar.

Yeterli ısınamıyorlar.

Yeterli eğitim alamıyorlar.

Yeterli spor yapamıyorlar.

Mutsuzluk artıyor.

Umutsuzluk yükseliyor.

TUİK, “yaşam memnuniyeti araştırması yeni verilerini” 10 gün önce açıkladı. Halkın yaşam memnuniyetinin, 2010'da yüzde 59.6 iken 2019'da yüzde 47'ye gerilediğini duyurdu. Halk bugünkü hayatından mutlu değil, umutlu da değil.

★★★

Şehit oğlunu toprağa verdiği mezarlığın başında Bakan'ın makam otomobiline binmedi.

Şehidin Babası!

Yurt gerçeklerini yansıtan bir cevap verdi:

“Bakanım.

Ayakkabım çamurlu.

Arabana binmeyeyim.”

Şehidin Babası!

Uyardı.

Anlayana!