Sınır kapısında bebek ile annesinin, babası ile ailesinin sadece “yaşamak ve işin aslı daha iyi bir gelecek sahibi olmak isteği” var.

Sınırda!

İnsanlık batıyor.

Sınırda!

Vicdan batıyor.

Sınırda!

Ahlak batıyor.

Sınırda!

AB uygarlığı batıyor.

Sınırda!

ABD medeniyeti batıyor.

Sınırda!

Rusya da batıyor!

Sınırda!

Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, devlet adamlığı, dış politikası, içe propagandası, Arap dünyasının yeni halifesi olma öngörüsü, yangını, yangınla söndürme stratejisi de batıyor, battı.

★★★

Geldiğimiz nokta!

Yunan askeri, Avrupa Birliği'nin sınırını korumak adına Suriyeliyi sınır kapısında boğazından vurdu. Suriyeli bebeğin annesine yerde yatarken biber gazı sıktı. Avrupa'ya yoksulluk, fakirlik sızmasın diye sığınmacının silme insan dolu lastik botunu çelik değnekle şişleyip boğulmaya terk etti.

Battı insanlık!

Şu gerçeği atlayamam.

Siz de atlamayın.

Sınırdan Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı, Afrikalı aslında “Türkiye'de yaşamları tehlikede olan” insanlar değiller. Türkiye'nin kentlerinde iş buluyor, çalışıyorlar, bakılıyorlar, çocukları okullara gidiyordu. Aç değiller. Açıkta değillerdi. Avrupa'da daha iyi imkanlar olduğu için geleceklerini orada kurmak istiyorlar.

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Ben unutmam.

Siz de unutmayın.

8 yıl önce İstanbul'da toplanan “Suriye'nin Dostları Konferansı'nda” baş konuşmacı ABD Dış İşleri Bakanı Hillary Clinton ve Türk Başbakanı Tayyip Erdoğan'dı… Ortadoğu'dan ve Avrupa'dan 77 ülkenin temsilcisi bu konferansta Suriye halkının bir bölümü adına Suriye diktatörü Esad'ı yıkma kararı aldılar.

Eğit donat!

Silahlandır.

Yansın Suriye!

ABD böyle istedi.

Avrupa destek verdi.

Rusya fırsat kolladı.

Türkiye aldatıldı.

IŞİD, El Nusra, HTŞ, YPG, El Kaide ve onlardan türemiş onlarca terör estirici; silahlı kin besleyici, dini taassup esiri, siyasal ihtiras küpü yanmaya başlayan Suriye'nin İdlib'ine doluştu.

Yandı Suriye!

İç savaş patladı.

Suriye'nin 13 milyon insanı, iç savaştan kaçıp başta komşuları Türkiye'ye, Lübnan'a, Ürdün'e ve dünyanın 127 ülkesine sığındı. Bugün Yunan askerinin, Avrupa Birliği'nin sınırını korumak için boğazından vurduğu Suriyeli gibi 4 milyon insan da Türkiye'ye geldi. Avrupa Birliği ülkeleri de “sığınmacıların masrafını biz karşılarız” diye Tayyip Erdoğan'a çek defteri gösterdiler, oturup pazarlık bile yaptılar.

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Ve sonunda sınırımızdan askerimizin tabut tabut şehit haberleri geliyor. Bugün, Rusya ile Türkiye'nin savaşa girmesi ihtimali konuşulur oldu. Eskiden gelenler daha iyi hayat için Avrupa'ya gitmek isterken İdlib'de bugün ateş ve ölüm arasında kalmış “gerçekten yaşamı tehlikede olan 700 bin Suriyeli” daha sınırda “sığınma hakkı” bekliyor. Fakat Türkiye'yi yönetenler; “biz daha fazlasını taşıyamayız” demekteler.

Sınırda!

Vicdan tükendi.

Sınırda!

Müslümanlık bitti

Sınırda!

Hristiyanlık battı.

Sınırda!

Avrupa medeniyeti öldü.

Sınırda!

Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve yangını, yangınla büyüterek bastırma stratejisi de çöktü.