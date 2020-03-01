Size niçin inanalım.

Bir başarı gösterin.

Bir tutarlı kanıt.

Bir olumlu sonuç.

Ankara'da Türkiye Rusya heyetleri “İdlib'e huzur gelmesini” görüştüler. Görüşme “olumlu” bitti dediniz. Sadece birkaç saat sonra İdlib yakınında askerlerimize saldırı oldu. 33 şehit haberi geldi.

Dün de devam etti.

Şehit 34'e yükseldi.

Bunun anlamı:

Demek ki Rusya desteğinde Suriye uçakları “Türk askerine ölüm yağdırmaya” devam edecekler.

Kim kimi aldatıyor?

Siz bize gösterin.

Bunun neresi başarı?

İdlib'de “hava üstünlüğü” Rusya'nın ve desteklediği Suriye ordusunun elindeydi. Böyle bir bölgeye askeri birlik göndermenin ve bir ay içinde 52 şehit vermenin neresi başarı?

Söyleyin.

★★★

“Dostluk hattı” dediniz.

Rusya ile Türkiye arasında imzalanan “İdlib anlaşması” için “zafer sayılmalı” bu adım diye ilan ettiniz. İdlib, nüfusu az küçük bir kent iken terör yoluyla sonuç almaya çalışanların toplandığı 3-4 milyonluk bir merkeze dönüştü. Siz bu toplanmanın “Esad Rejimini çökerteceğini” hesap ediyor ve oradan “bir İhvancı özerk bölge çıkaracağınızı” umuyordunuz, Rusya ile İran ve onların desteklediği Esad ise “İdlib'de toplanan terör örgütlerini temizleme görevini Türk ordusunun üzerine yıktıkları” için seviniyordu.

Sizin hesap tutmadı.

Astana'ya gittiniz.

Soçi'de buluştunuz.

“Türkiye'nin taleplerini kabul ettirdik” diye övünüp durdunuz. TV'leri, gazeteleri esir aldınız. 3 yıldır hemen her gün aslı olmayan başarı hikayeleri yazdırdınız. S-400'ler alındı. Rusya ile balayı havası estirildi. Bunu “Türkiye, şımarık ABD'li Trump'ın terbiyesiz saldırganlığına tokat indirdi” diye anlattınız.

Ne oldu?

S 400'ler depoda duruyor.

Rusya, Esad'ın ordusuna savaş uçağı, bomba, pilot, hava desteği, kara dayanışması vererek Türk askerlerinin şehit edilmesini seyrediyor. ABD ile NATO da, bu noktada Türkiye'ye Patriot füzesi vermeyeceğini açıklıyor.

Bunun anlamı ne?

Hadi anlatınız.

Rusya ile ABD birbirinin düşmanı olmasına rağmen Suriye'de gizli bir anlaşma içindeler. İkisi de Türkiye'yi yönetenleri uyuttu, uyutuyor.

Başarı nerede?

Kim başarılı?

Esad mı?

Erdoğan mı?

Bize gösteriniz.

★★★

3 yıldır içeride halka propaganda malzemesi yaptığınız Astana da Türkiye için ölü, Soçi de bitik. Bu görüşmeler, bu içe propaganda, bu övünmeler askerimizi sınırımızın hemen ötesinde hava desteksiz bıraktı. Ruslar, 34 şehit verdiğimiz toprakları işaret ederek “Türk askeri olmaması gereken yerdeydi” dediler.

Söyleyin.

Size niçin inanalım.