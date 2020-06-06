Soygunun tarihçesi!

Avrupa ülkeleri, Rusya'dan doğal gazı daha ucuza alabiliyorlar. Türkiye soyuluyor.

Tarihçesi şöyle:

Deri değişiyor.

Yılan aynı.

Boru değişiyor.

Kazık aynı.

Anlaşma değişiyor.

Soygun yine aynı.

Rusya ile doğalgaz alım anlaşması bu iktidardan önce yapılmıştı. (Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde.) Fiyat yüksek tutulmuştu. Türkiye ekonomik krize girdi. Tayyip Erdoğan ve partisi en yüksek oyu aldı seçildi. Böyle pahalı doğal gaz anlaşması olmaz dediler. Halka da “ucuzlatacağız” müjdesi verdiler.

★★★

Masaya oturuldu.

Rus gazı 4 ayrı anlaşma ile ayrı 2 borudan Türkiye'ye geliyordu.

Anlaşmalar şöyle yenilendi:

Batı hattı:

1000 metreküp fiyatı:

Eski anlaşmada:

130.99 dolar.

Yeni anlaşmada:

123.50 dolar.

Ne güzel.

Fiyat inmiş.

Bravo!

Turusgaz hattı (1)

Eskisinde: 143.03 dolar.

Yenisinde: 123.48 dolar.

Düşmüş fiyat.

Bravo!

Turusgaz hattı (2)

Eskisinde: 143.68 dolar.

Yenisinde: 124.44 dolar.

Yine Bravo.

Mavi Akım Hattı:

1000 metreküp fiyatı:

Eskisinde: 109.22 dolar.

Yenisinde: 123.50 dolar.

Burada fiyat inmiyor, tersine yaklaşık 14 dolar birden yükseliyordu.

★★★

Zurnanın zırt noktası:

Türkiye'nin Mavi Akım kapsamında yaptığı anlaşmanın süresi 2025 yılına kadar sürüyor ve bu mukavele yılda toplam 16 milyar metreküp doğal gazı “kullansan da kullanmasan da, alsan da almasan da ödeyeceksin” esasını içeriyordu. Oysa “fiyatı düşürülen” batı hattında yapılan mukavelelerin yürürlük süresi sırasıyla 2011-2021 ve 2009 yıllarına kadar uzuyordu. Ve bu üç anlaşmayla almayı garanti verdiğimiz doğal gaz tek başına Mavi Akım'dan alacağımız doğal gazın altında kalıyordu. 4 anlaşmanın genel ortalamasında 1000 metreküp doğal gazı 120 dolar 88 sent anlaşması yapmış olan Türkiye, masaya oturuyor ve 123 dolar 50 sente imzayı koydu. Halka yalan söylendi.

Aldatıldı Türkiye.

Düşürdük faturayı dediler.

O dönemin enerji bakanı hakkında “kamuyu zarara uğratmaktan” Meclis'te gensoru verildi. AKP milletvekilleri çoğunlukta olduğu için reddedildi.

★★★

Sonuç:

O borudan geliyor.

Bu borudan geliyor.

Yine giriyor kazık..

Bu anlaşmayı Rus tarafının şirketlerinin üst yöneticileri, bizim şirketlerin de üst yöneticileri, Rus bakanlar ve bizim bakanlar saysan 100 kişiden fazla insan, tüm istihbarat örgütleri, bütün dünya biliyor. Fakat “Biz, Avrupa ülkelerinden daha pahalıya niçin alıyoruz” diye sorarsan “şirket sırrı” diyorlar.

Gizlenen:

Kazağın boyu.

15-16 yıl boyunca toplam; 70 milyar dolar mı, 80 mi, 100'mü, 150 milyar dolar mı? Türkiye Rusya'dan doğal gazı Avrupa ülkelerine satılan fiyatla alsaydı 150 milyar dolar daha az ödeyecekti diyen hesaplar var. Geçen yıl kullanmadığımız halde altına imza koyduğumuz “garanti” gereği 2.6 milyar dolar ödediğimiz bile dile getiriliyor. Bu anlaşmaların yapılmasında ve devam ettirilmesinde doğrudan ve dolaylı olarak kazanç sağlayan, servet yapan iktidara yakın isimler kim?

Uyan Türkiye!

Enflasyonun yükselip çift haneye çıkmasında doğal gaz fiyatı da çok etkili oldu.