Bugün bir test (siz sınav da diyebilirsiniz) var, sonucu nasıl olacak, herkes gibi ben de meraktayım. Newyork, Londra, Tokyo, Katar, MAN Adası'ndaki sıcak paracılar, kara paracılar, hoppa para (yüksek faize gelip sonra çıkıp giden) sahipleri de gözlerini dikti bekliyor.

Bugün testin adı:

Dik dur eğilme!

Teslim mi olacak yoksa “seni de söz dinle diye getirdik, sen de laf anlamaz çıktın, tuttun faizleri artırdın” diyerek 7 gün önce atadığı Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal'ı da kovacak mı?

18 yıldır dinledik.

Dik dur eğilme.

Millet seninle.

Merkez Bankası faizleri baskı altına alırsa enflasyon inecek, dolar da sinip makul ölçüler içinde (ihracata destek verici biçimde) kalacaktı.

Kalamamıştı.

Gitmişti Murat…

Gitmişti Berat…

Gelmişti Naci…

Ya dik duracak.

Eğilmeyecek.

O zaman…

Naci de gidecek…

★★★

Bugün Naci Ağbal başkanlığında Merkez Bankası'nın anlı şanlı Para Politikaları Kurulu toplanıp “faizi artırırsa” gitti karizma. Bitti efsane. Dış para babalarının ve onların yerli işbirlikçilerinin (kibarlık olsun diye basın bunlara piyasalar diyor) önünde ceket iliklemiş, eğilmiş olacak ve “faizin fendi Erdoğan'ı yendi…” diye yazı yazanları haklı çıkaracak. Bugüne kadar söylediği sözleri unutmuş, Türkiye'yi sıcak paracılara yüksek faizle soydurmanın dozajını yükseltmiş sayılacak.

Faiz sebeptir.

Enflasyon sonuçtur.

Dolar varsın yükselsin.

Ben faizi artırmam.

Londralı, Newyorklu, Tokyolu, para babası piyasa yapıcılarına söylediği ve “arkasında dik durduğu modeli” buydu. Faizi zaten yüzde 14'e yükseltmiş olan Merkez Bankası, bugün 14'ün üzerine 1 puan mı, 2 puan mı, yoksa 5 puan birden mi koyacak. Dış para sahiplerine, swap destekçisi dış bankalara, MAN Adası'ndakiler ile KATAR'dan gözlerini bugünkü “teste dikmiş” piyasa oyuncularına bir söz verilip verilmediğini de bugün anlayacağız.

Faizler artarsa!

Söz verilmiş.

Gitti dik duruş.

Eridi efsane!

Diye bakacağız.

Faizler artmazsa o zaman “Helal olsun, dik durdu, eğilmedi, modelini dış para sahiplerine yedirmedi” de diyemeyeceğim.

Diyemem.

Yağcılığa girer.

Çünkü!

Faiz tek alet değil.

Ekonomi bir bütün.

Hata üstüne hata bir araya geldi, ekonomi çöktü.

★★★

Erdoğan dönemi sırasında tutarlı bir yönetim ortaya konulamadı ve Türkiye “yüksek faize soydurulmaya” devam etti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın önceki gün açıkladığı bütçe sonuçlarına göre 10 aylık bütçe açığı 145 milyar lirayı aştı ve bunun içinde en büyük kalem 119.5 milyar TL ile faiz giderleri oldu.

Bugün test günü.

Testin adı:

Dik dur eğilme.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Öncelikli acı reçete kalemleri!

Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı 2019 raporuna göre: Mal ve hizmet alımlarına 1.7 milyar TL harcandı. Beslenme ve mutfakta kullanılan tüketim malzemelerine 3.8 milyon TL harcandı. Giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemelerine 13.4 milyon TL harcandı. Temizleme ekipmanları için 4.1 milyon TL harcandı. Yiyecek için 114 bin 831 TL harcandı. İçecek için 1.3 milyon TL harcandı. Bakım, onarım için 11.7 milyon TL harcandı. Marmaris ve Ahlat da yeni sarayların yapımı devam ettiği için yatırımlar hesabında 2.2 milyar TL harcandığı bilgisi yer aldı. TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı aylık maaşı 88 bin TL'ye çıkartılıyor. Saray'ın bütçesi de yüzde 28.1 artırılıyor. Acı reçetenin uygulanacağı öncelikli kalemler bunlar olmalıydı. Unutma!