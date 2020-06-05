Uyan Türkiye soyuluyorsun!

Enflasyon çift haneye çıktı. Kulak verin duyacaksınız; ekonomi profesörleri enflasyonu ölçerken “2 ayrı sepetin” varlığından söz ediyorlar.

Halkın sepeti.

TUİK'in sepeti.

Halkın harcama sepetindeki yıllık enflasyon yüzde 30'lara dayandı. TUİK'in harcama sepetinde ise yüzde 11.39 oldu. İktidarın sözcüleri TUİK'in sepetini esas alıyor. Halk için TUİK'in sepeti hiçbir şey ifade etmiyor. Halkın sepetinde en çok gıda ürünleri var.

Mayıs ayında:

288 malın fiyatı arttı.

Gıda ürünleri el yaktı.

Araştırın, gerçeği kolayca göreceksiniz: 288 kalem malın ve hizmetin üretiminde elektrik ve elektriğin üretiminde de doğalgazın payı büyüktür. Türkiye doğalgazı çoğunlukla Rusya'dan alıyordu ve şimdilerde de kardeş ülke Azerbaycan'dan da alır oldu. Azeri gazının payı Rus gazı payını geçti. Ama alış fiyatında indirim olmadı. Bize doğalgazı Avrupa ülkelerinin neredeyse üç katı fiyattan satıyorlar.

Gözü kör olsun!

Anlaşma öyle.

Anlaşmayı bu iktidar 2005 yılında yaptı. Üstelik kendisinden önceki Mesut Yılmaz iktidarını Ruslar ile pahalı anlaşma yaptı diye suçladı. Gerçekten o anlaşmada fiyat yüksekti ama yenisi de soygun oldu. Sonuçta: Bu iktidar, Türkiye'yi doğalgazla 15 yıldır soydurdu.

Soygun sürüyor.

★★★

Rusya.

Azerbaycan.

İran. Irak.

Bunlar ve özellikle Ruslar AB ülkelerine de doğalgaz satıyorlar.

Aynı doğalgaz.

Bizde 3 kat pahalı.

Enerji Piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar, Türkiye'de 250 ile 270 dolar. Nasıl olur “Türkiye toprağı üzerinden ve denizi altından boru hatları döşeten ülkeler içinde şampiyon” oldu. Yani Avrupa'ya giden borular da bizim topraklardan geçiyor. Nasıl oluyor da; Türkiye üzerinden geçen borularla giden doğalgaz bizden daha uzaktaki Avrupa ülkelerinde daha ucuz?

Anlaşma öyle yapılmış.

Rus gazı:

Türkiye'ye 250 dolar.

Azeri Gazı:

Türkiye'ye 272 dolar.

Alım garantisi de verilmiş: Alsan da almasan da… Kullansan da kullanmasan da imzalanan fiyattan ödeyeceksin.

Azeri kardeşlerimize daha yüksek ödeme yapıyoruz da bu fark, kardeşlerimize mi gidiyor yoksa aradaki aracılara mı? Kimler var işin içinde? İsimler ve şirketlerin iktidarın önde gelenlerinin hısım ve akrabalarıyla bağlantıları var mıdır, varsa nedir?

Muhalefet milletvekilleri!

Bu bağlantıları ve onun türevi olan büyük soygunu sergileseler de halk öğrense…

Muhalefet!

Uyandırsın toplumu!

★★★

Şunu da bilin:

Avrupa doğalgaz piyasasına ABD şirketleri de girince rekabet başladı. Bu rekabeti Avrupa ülkeleri fırsata çevirdiler ve Avrupa'da doğalgaz fiyatı 70-80 dolara kadar indi.

İndirim bize yansımadı.

Nedeni:

Yapılan anlaşma.

Hem fiyat yüksek.

Hem alım garantili.

5-10 şirket ve 10-15 iktidar bağlantılı isim, Türkiye'yi doğalgazından soyduruyor.

Uyan Türkiye!

İmzalı soyuluyorsun.

Özlüyorum!

Daha doğrusu bizim ülkemizin “vatan yok çiftlik var, millet yok kul var, kanun yok bir kişinin keyfi var” düzeninden çıkmasını özlüyorum.

Evet!

Çok özlem birikti.

Kimse toplumun yüz karası olmasın, yüz karası olmuşları kimse savunmasın, korumasın ve “yüz karalığını Türkiye'de sıfırlama” toplumun ahlak felsefesi haline gelmesin…

Özlüyorum.

Değerler aşısı bulunsun.

Herkese bu aşı vurulsun.

Değerler aşısı tutsun.

İşini şerefin say.

Kusursuz yap.

Yalana sapma, işini kötü yapmışsan üstünü örtmeye kalkma, işini kötü yapmanın bedelini öde…

Bencil olma…

Tek adamlığa oynayanları yükseltme, teşvik etme, yüreklendirme, koruma, çoğalmalarına göz yumma… Değerler aşısını tutturduğun zaman bunun ödülünün ülkeyi kalkındıracağına inan….

Özlüyorum.

Ülkenin kaderine “eşitlik-özgürlük- adalet- yüksek ahlak”ın hakim olmasını… Ve vicdan ile adaletin bütün yasaların üstünde kabul görmesini….

★★★

Özlüyorum.

Yerli düşüncenin tez kabul edilmesini, yabancı düşüncenin güdümünde olan anti-tez ile yerli düşüncenin çatışmaya girmesini ve bu çatışmadan iyi, güzel, ileri olan bir medeniyet yarışı başlatılmasını…

Özlüyorum.

Yeşile, ormana, doğaya Allah'a gösterilen saygı ve hürmetle sahip çıkılan bir ülke olmasını…

Özlüyorum.

İnsanların doğanın seçilmiş güzellikleri hakkında konuşup yazmaktan büyük zevk aldıklarını görmeyi…

Özlüyorum.

Yekpare granitten dağlar üzerinde yeşil orman örtüsü içinde 1000 yaşında 800 yaşında ve yeni dikilmiş 1 yaşında ağaçlar örgüsü seyretmeyi…

★★★

Özlüyorum…

Otobüs durağında, metro durağında, vapur iskelesinde sarı çizgiler olsun, insanlar çizginin önüne gelsin dursun ve otobüsü, treni, vapuru beklemeye başlasın. Sonra gelen onun arkasına dursun. Daha sonraki de onun arkasına. Kimse omuz atma, dirsek dürtme, öne yekinip önce binmeye çalışmasın….

Özlüyorum.

Bencilliği öldür.

İnsan kal.

Biz farklıyız ruhu yarat.

Kötülük duyma.

Kötülük konuşma.

Kötülük görme.

Böylece gururu yükselt.

Benim ülkemin de dünyanın en gururlu insanlarının yaşadığı ülke olmasını…

Özlüyorum.

Aklın sınırını aşan hiçbir değeri kabul etmeyen insanların yaşadığı ülke olmamızı…

Özlüyorum.

★★★

Bir ülke özlüyorum…

Toplumun zihinsel kurgusunu değiştirmenin öncülüğünü yapmakta olan insanların çok olduğu bir ülke…

Çok özlem birikti.

Yazsam.

Sayfalar yetmez.