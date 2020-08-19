Vay turşucular vay!

Eski çamlar.

Bardak olur.

Eski laflar turşu!

Beni bağışlayın. Amacım bu mesleği seçmiş olanları kırmak, üzmek, iştah açıcı ve lezzetiyle damak çatlatıcı, insan sağlığı için önemli bir gıda olan “turşuyu” ötekileştirmek değil.

Laf turşusu kurmuşlar.

Turşu olgunlaşmış.

Yenecek kıvama gelmiş.

Servis ettiler.

Yesin Millet!

ABD'nin yeni başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden, Amerikalı seçmeni etkilemek için 2019 yılının aralık ayında bir belgesel çektiriyor. Bu belgeseli 2020 yılının ocak ayında yani 8 ay önce New York Times Gazetesi canlı yayınlıyor.

2 saatlik konuşma.

2 dakikası Türkiye ile ilgili.

Emperyalist ruh ve kafada Joe Biden'ın Türkiye için ayırdığı bu 2 dakika içinde söylediği cümlelerden biri de “Türk muhalif liderler Erdoğan'ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı…”.

★★★

Türk Cumhurbaşkanına, Türk muhalefet partilerine, Türkiye'nin bağımsızlığına ve son tahlilde Türk halkına ağır hakaret ve aşağılama barındıran bu 2 dakikalık konuşmanın “turşusunu kim ve kimler” kurdu?

8 ay önce söylenmiş!

8 ay:

240 gün eder.

240 gün sonra servis ediliyor. Küçük bir araştırma yapan herkes öğrenebilir: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) genişçe kadrosu olan bir masa her gün dünya lideri ülkelerde Türkiye hakkında ne söylenip konuşulduğunu ve ne yazılıp yayımlandığını izliyor.

MİT görmedi mi?

Görmedi diyelim.

Aynı masa ayrı ayrı olarak Milli Emniyet'te, Türk Büyükelçiliklerinde, Başkonsolosluklarda ve Askeri ateşliklerde, Ankara'da ayrıca Cumhurbaşkanlığında bağlı olarak var.

Kaç masa etti?

Amerikan başkanlığına koşan Jeo Biden'ın Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 40 yıllık dostu, arkadaşı, sırdaşı, yoldaşı gibi sarılıp fotoğraf çektirdiği günleri unutarak “muhalefeti destekleyelim Erdoğan'ı seçimlerde düşürelim…” azgınlığına döndüğünü haber vermediler, yazmadılar.

★★★

Joe Biden niçin Erdoğan'ı devirmek için muhalefet parti liderlerine “emperyalist çakalca gel gel…” yapıyor ve niçin Erdoğan'a bir bedel ödetmek istiyor?

Kıbrıs'ta milli tavra döndü.

Dolmabahçe Masanı devirdi.

Mavi Vatan'ı savunuyor.

Akdeniz'de petrol arıyor.

Rusya ile yakınlaştı.

S-400 aldı.

Tayyip Erdoğan bu duruşları sergilediği için mi Joe Biden kızıyor ve ona emperyalist dişlerini gösteriyor? Bu arada başkanlık yarışında Joe Biden'ın rakibi Donlad Trump'ın önceki gün Amerika'daki FOX Haber'e “Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusudur. Biden ise zihinsel kapasiteden yoksun, Erdoğan ile baş edemez…” dedi.

“Satranç oyuncusu!”

Anında duyuruldu.

Trump'ın “Satranç Oyuncusu…” diyen cümlesinin devamında söylediği “Erdoğan ile bir tek ben baş edebilirim. Beni dinler. Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı rica ettiler. “Neden?” diye sordum. Dediler ki, “O bir tek seni dinler” Bu doğru onunla anlaşabiliyorum. Beni dinler…” meydan okuyuşu ise gizlendi.

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Emperyalist çakallara bak!

Biri muhalefete gel gel çekiyor, öbürü Erdoğan üzerinden kendi kendine övgü diziyor. Bizim turşucuların anlamadığı şu: ABD başkan ve başkan adayları Türkiye'yi, Türkiye'nin politikacılarını, Türkiye'nin diplomatlarını, devlet kadrolarını ve halkını kümesteki tavukları gibi görüyor.

Koktu bu turşu!