Sinema salonu işletmeciliğinde bir filmin uygun olan zamanda ve mevsimde gösterilmeye başlanmasına “vizyon” diyorlar.

Vizyon:

Gösterme.

Görme.

Konusunu gerçek hayattan alan bir ölüm kalım filminin gösterime çıktığı günlerden geçmekteyiz. Ülkemiz ve dünya, can almaya devam eden virüse karşı önlem alıyor. Sağlık bakanları, başbakanlar, neler yaptıklarını ve neyi nasıl yapacaklarını kendi vatandaşlarına her gün açıklıyorlar.

Bilgi saklamayan.

Gerçeği örtmeyen.

Geç kalmayan.

Liderler “vizyon sahibi” diye öne çıktılar. Kanada Başbakanı, Almanya Başbakanı, Norveç Başbakanı, Güney Kore Başbakanı, “vatandaşlarına acı gerçeği olduğu gibi sundukları” için övülüp, alkışlanıyorlar. Güvenilir lider oldular. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Federal Meclis'te yaptığı konuşmada; “Salgını bitirme aşamasında değiliz. Virüsle uzunca bir süre yaşamak zorundayız. Görünüşe göre korona şartları altında hayat bir süre devam edecek” dedi.

★★★

En başarılı ülke.

“Uzun sürebilir” diyor ve “Birlik” çağırısı yapıyor. Bizim Sağlık Bakanı da “önlemlerin alındığını” her gün açıklamakta fakat ardından “bayram sonu çifte bayram” başlıklı konuşmalar yapılsın diye politika sahnesine malzeme sunmakta.

Şimdi istemeli:

En katıksız ve en yalın kıyaslamada çok başarılı ilan edilen Almanya gibi bir ülkenin başbakanı, yurttaşlarına “uzun sürebilir” diyorsa bizim sağlık bakanımız ile diğer bakanların, “bayram havasına girmelerine” dayanak yaptıkları bilgileri de topluma açıklamaları gerekir.

Ne kadar sürecek.

3 ay mı?

6 ay mı?

9 ay mı?

Merkel süre veremiyor.

Bizimkiler bayram ışığı yaktı. Bayram sonu için “yeni normale dönme” planlaması açıkladılar. Şehirlere, mesleklere ve sektörlere göre “rahatlamanın nasıl olacağını” bile anlatıyorlar.

İster inan.

İster inanma.

Almanya'dan iyiyiz!

★★★

Gerçek olan şu ki; Türkiye Almanya'dan daha ağır bir salgın darbesi yedi. Almanya bizden önce tehlikenin şiddetini gördü ve anında önlem almaya başladı.

Biz “şoka” uğradık.

Sağlık Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, “umreye gidip dönenler ile Avrupa'dan gelenlerin virüsü taşıyıp yayabileceklerini” göremedi.

Vizyon yetmedi.

Geç uyandılar.

Geç uyanınca da en başarılı vizyon “biz bize yeteriz vergileri” getirmek ve hızla para basmak oldu. Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, “Para basıyoruz ama bu paranın nereye gittiği belli değil, bilmiyoruz” dedi.

Bilmiyoruz!

Çünkü “şok” ağır.

Ekonomi durdu.

Yoksulluk artıyor.

Duyduğumuz tek güvenilir bilgi: Bir ay sonra bayram ve politika sinemasında vizyona giren çifte bayram!

Aşık Veysel'in türküsü:

Ben giderim adım kalır

Dostlar beni hatırlasın

Düğün olur bayram gelir

Dostlar beni hatırlasın.

★★★

Ramazan biter.

Bayram gelir.

“Çifte bayram sözü” hatırlanır. Merkel, salgın uzun sürecek diyor.