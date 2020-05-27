Zehir dışa vurdukça!

Bayramda duygulu anlara, hoş, güzel, insana, çevreye, hayvana değer veren olaylara tanık olduk. Yanı sıra zehirlerin dışa vuruşunu da gördük.

Arifede!

Bayramda!

Zehir sökün etti.

Halk, kim kimdir tanıdı.

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, tutamadı kendini evlenme yaşına ölçü biçti. TV ekranından “Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14, 15, 16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlar. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” dedi.

Bütün Türkiye duydu.

Zehir dışa vuruyor.

Halk yeni uyanıyor.

Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk da yine TV ekranından, bütün ülke duysun diye, “13-16 yaş arasında… 12-17 yaş arası da olur… Vücudu mükemmel… Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş…” dedi.

Zehre bak!

Zihniyeti gör.

Çocuk gelin istiyor.

★★★

Bu bayramda üstü örtülmüş zehirlerden birinin ortaya çıkmasına da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, neşter oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numaralı önde geleni Tümgeneral Mehmet Dişli'nin FETÖ'cü olduğunun bilindiğini, bile bile korunduğunu açıkladı ve “MİT'den gelen rapor üzerine ısrarcı olduk. Emekliliği söz konusuydu ama son gece kanaat (inanç, düşünce, kanı) değişti” dedi.

Dişli'yi biri korudu.

Koruyan susuyor.

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Yine bu bayramda “İş Bankası hisselerine el koyma zehri” de biriktiği yerden patlak verip halkın görebileceği şekilde ortalığa saçıldı. Eski bakan Ali Babacan, “İş Bankası hisselerine el konulması konusunda gereğini yapın diye öneri de geldi, baskı da geldi. Emirle mala-mülke el konulan ülke durumuna düşeriz diye kabul etmedik” dedi.

Emir verici!

Tekrar tekrar istiyor.

Halk yeni uyanıyor.

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Bayramda üst üste “zehrin boşalması” polis cephesinde de kendini ele verdi: Bayramın ilk günü bahçelerinde oturan vatandaşlara polis “içeri girsenize şerefsizler” diye bağırdı, vatandaş da “efendice konuşun…” türünden cevap verince 8 polis birden aileye tekme, tokat, sille, kemik kırarcasına hücum etti. Ankara'nın göbeğinde ise çöp dökmeye çıkan bir genci bekçiler copla dövmeye başladı, gencin ailesine biber gazı sıkıp, astım hastası babanın göğsüne ayaklarıyla basıp teslim aldılar.

Zehre bak!

Polis- bekçi!

Devlet kabadayısı olmuş.

Halk görüyor, öğreniyor.

Adana'da bir kaymakam koruması, tartıştığı gencin üzerine tabancasını çekip, mermiyi namluya sürmüş, gencin annesi “halka silah mı çekiyorsunuz?” diye bağırmıştı. Bu bayramdan hemen önceydi.

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Bayramda!

Daha neler:

Rize Valisi, Çay TV'de yapılmakta olan canlı yayına mesaj atarak, konuk AKP İl Başkanı İshak Alim'den salgın günleri bittikten sonra kendisine hediye olarak “umreye” götürmesini istedi.

Vali'ye bak!

Hediye umre istedi.

İktidardan il başkanı da olur dedi. Bu da zehrin dışa vurması değilse ne idi?

Halk öğreniyor.