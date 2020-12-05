Genç işsizlere ihracatçı olma fırsatı

7256 sayılı Kanun, kamuoyunda yapılandırma ve varlık barışı düzenlemeleri ile öne çıktı. Bugün sizleri bu kanun içinde getirilen, ihracatçı olmayı teşvik eden yeni düzenleme ile ilgili bilgilendirmek istiyorum.

Dış ticaret açığımızı bir türlü kapatamıyor, katma değerli ürün üretemiyor ve ihraç edemiyoruz. İthalatı frenlemek ile ilgili yaptığımız düzenlemeler, ülkemizde ihracatın da azalmasına neden oluyor. Bunun nedeni, hepimizin çok yakından bildiği ara malı ithalatı yapmak zorunluluğumuz. Türkiye, 100 liralık ihracat yapabilmek için 72 liralık ithalat yapmak durumunda.

Hal böyle olunca; ülkemizde ihracatçı sayısını artırmak ve ihracat yapmayı cazip hale getirmek için birçok düzenleme yapılıyor. Bu alanda yapılan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile; gerçek kişilerin ihracatçı olmaları vergi istisnası yolu ile teşvik ediliyor.

KAZANCIN YÜZDE 50'Sİ VERGİ DIŞI

7256 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50'sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine olanak tanınıyor.

Bu indirimden yararlanılabilmek için bu kapsamda sayılan;

■ İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk Lirası'na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

■ İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk Lirası'na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

■ İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk Lirası'na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

■ İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması gerekiyor.

KREDİ DESTEĞİ DE ŞART

Yazımın başlığını “Genç işsizlere ihracatçı olma fırsatı” olarak koydum ama yaşlı da olsanız gerçek kişi iseniz her zaman bu imkanlardan faydalanmanız mümkün.

Ülkemizde üniversite mezunu her 3 kişiden 1'i işsiz. Bu üniversite mezunları arasında Türkiye'nin çok saygın üniversitelerinden mezun olup, yabancı dili olan genç kardeşlerimiz de var artık. Bu anlamda ihracatta vergi istisnası onların ihracatçı olmalarının yolunu açabilir.

İstisnanın hem ciro hem de istihdam şartına bağlanması olumlu olmakla birlikte, iki temel problem var: Birincisi kredi desteği, ikincisi yurtdışına ihraç edilebilecek ürünlerin tespiti ve ürettirilmesi.

İlgili bakanlıkların, özellikle işsiz gençlerin ihracatçı olmalarının yolunu açmak için; bilgilendirme ve motivasyon seminerleri düzenlemeleri şarttır. Deyim yerindeyse “gençlerin elinden tutmak ve bir daha bırakmamak”, bu ülkenin geleceği için çok önemlidir.

İhracat ilk 11 ayda %8.31 azalarak 151.7 milyar dolar, ithalat ise %3.55 artarak 197.05 milyar dolar oldu. Bu tablonun uzun bir süre daha sürdürülme şansı yok. Ülkenin döviz ihtiyacı da dikkate alındığında; ülkenin topyekün ihracata yönelmesi ve turizm sektörünün de ne yapıp edip, pandemi bitinceye kadar yaşatılması şarttır.