Para ile vatandaşlıkta yeni trendler

Geçen yılın son günlerinde, Malta hükümetinin Türkiye'den 78 kişiye vatandaşlık verdiğine dair haberler, ulusal basında yer aldı. Bilindiği üzere, son 5 yılda 85.000 Türk aile İngiltere'ye yerleşti. Türkiye'de yaşayan zenginler ve beyaz yakalıların göçü devam ede dursun; iktidar bu göçü önemsemiyor ve karşı atağa geçti. Arap ülkelerinin televizyonlarında, Türkiye ile ilgili çok ilginç reklamlar yayımlanıyor. Reklam filmlerinde konut projeleri gösteriliyor, bu görüntülerin üstüne evler 250.000 USD, Türk vatandaşlığı bedava yazısı düşüyor. Ne kadar hazin değil mi?

Biz böyle amatörce davranmaya devam ederken, bakın Yunanistan ne yapıyor?

YUNANİSTAN VERGİ TEŞVİKİ İLE ZENGİNLİĞİ HEDEFLİYOR

Yunan hükümeti, gemi armatörleri ve girişimcileri Atina'nın ekonomiyi canlandırma çabasındaki teşviklerinden faydalanmaya çağırıyor. Atina, gemi sahiplerini, başarılı girişimcileri ve emeklileri çekmeyi amaçlayan “ülke dışı ikamet” programında, yılda en az altı ay süreyle Yunanistan'da ikamet etmek isteyen zengin bireylere vergi teşviki sunacak.

Parlamento tarafından 15 Kasım 2019'da kabul edilen yasada; programa hak kazananlar için 15 yıllık bir süre boyunca dünya çapındaki gelirleri üzerinden yıllık 100.000 Euro tutarında sabit bir vergi getirildi.

Merkez sağ hükümeti Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, bu hareketin Yunanistan'da sekiz yıllık krizin ardından ekonomik toparlanmanın hızlanması için yepyeni bir başlangıç olduğunun altını çizdi. Üst düzey bir hükümet danışmanı, bu programın 2017 yılında başlatılan İtalya'nın “ikamet dışı” düzenlemesine genel hatlarıyla benzediğini belirtti. İtalya'daki program o kadar başarılı kabul edildi ki, bu yıl 20.000'den az insandan oluşan yerel topluluklarda yaşamayı kabul eden yabancı uyruklu emeklilik sahipleri için uzatıldı.

Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, Yunanistan'ın uluslararası alacaklılarının, AB'nin ve IMF'nin plana itirazda bulunmadığını vurguladı. Başbakan, 2015 yılında 5 milyon Euro'luk bir pasaport satışını kıran ve bir milyar dolarlık uluslararası sahtekarlığa katılmakla suçlanan Malezyalı bir finansçı olan Jho Low'un geçen ay Kıbrıs'taki skandalının ardından, AB vatandaşlarına Yunan pasaportu satmayı reddetti.

“İkamet dışı”(non-dom) terimi İngiltere'den geliyor. Yunan vatandaşı olacak ancak birincil ikametlerini başka bir ülkede talep edecek kişileri ifade ediyor.

Bu statü, para Yunanistan'a getirilmediği sürece denizaşırı gelir ve sermaye kazancı vergisinden sorumlu olmadıkları anlamına geliyor. Vergi danışmanı Yiangos Charalambous “Dünya çapında çalışan bir iş adamı için programın bir cazibesi, birçok ülkede güven yönetme ve vergi ödemeyle ilgili idari maliyetlere sahip olmamasıdır” dedi.

500 BİN EURO'LUK YATIRIM ZORUNLU

Yunanistan'da mülk sahibi olmayanlar, ikamet ettikleri üç yıl içerisinde hisse senedi, tahvil veya mülk biçiminde 500.000 Euro yatırım yapmak zorunda kalacaklar. Yunanistan dışında tutulan varlıklar için miras vergisi uygulanmayacak ve bu dördüncü madde gelecekteki bir hükümet tarafından politika değişikliklerine karşı korunacak.

Yunanistan hâlihazırda AB vatandaşı olmayanlara, konut mülküne 250.000 Euro'luk bir yatırım karşılığında; beş yıllık oturma izni veren “altın vize” programı yürütüyor ve hükümet tarafından belirlenen bir asgari konaklama süresi yok.

Teşvik kapsamında, çoğunlukla Çinli ve Rus başvuru sahiplerine ve ailelerine yaklaşık 5.000 vize verildi. Pek çoğu, Avrupalı ​​turistler için kiralık yazlık sayılan küçük daireler satın almak için, kriz sırasında konut fiyatının çöküşünden yararlanarak Atina çevresinde mülk satın aldı. Piraeus Limanı'nda çalışan bir deniz sigortacısı “Atina'da bulunan nakliye gemilerinin Yunanistan krizinde toplandıklarını ve yurtdışına kaçtıklarını gördük. Şimdi siyasi istikrar ve vergi teşviki var, geri dönüş için iki iyi neden demek” diye belirtti.

Türkiye'ye Iraklı ve Afgan Yunanistan'a Çinli ve Rus…

Dünya'da son zamanlarda vergi, savaş, iç karışıklık, daha iyi yaşama isteği, eğitim, sağlık vb. nedenlerle vatandaşlar başka ülke vatandaşlıklarına yoğun talep gösteriyorlar. Ama parası olan göç edebiliyor. Türk vatandaşları, şuan göç talebinde dünyada 3. sırada yer alıyorlar. Para ile vatandaşlık veren ülkeler incelendiğinde; İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın işin kaymağını yediği anlaşılıyor.

Türkiye, hem zenginlerini hem iyi eğitim almış vatandaşlarını kaybediyor. Gidenlerin yerine kimi ikame ediyoruz?

Irak, Afganistan, İran, Suriye, Katar, Kuveyt ve Yemen vatandaşlarını.