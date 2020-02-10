Sevgiyi sevmek

14 Şubat malumunuz ‘Sevgililer Günü'.

Bu, kimi için evlilik yıldönümünden bile değerliyken kimi içinse kapitalizmin uydurduğu ticari bir gündür.

Kimileri sevgilisine ne alacağını düşünüp, haftalar öncesinden sürprizler planlarken kimileri de kavga edip, küserek sevgililer gününü hediye almadan atlatabilmenin peşine düşer.

Bir de bazı erkeklerin hediyeden yırtmak için söylediği bir sevgililer günü klasiği “Sen benim sevgilim değilsin ki! Karımsın :)” esprisi vardır ki insanın kanını dondurur. Aynen yılbaşında söylenen “Seneye görüşürüz” komikliği gibi, insanın içinden gülmek yerine ağlamak gelir.

Çoğunluk, bu özel günü nasıl kutladığını sosyal medyada milletin gözüne sokup ‘el âlemi çatlatma günü' ilan eder. Nerede ve nasıl kutlanıldığı itinayla sergilenir; mutluluk resimleriyle düşmanlar çatlatılır.

Farklı görünmek isteyenler ‘‘Bizim için normal bir günden farksız'' diyerek kendilerini çoğunluktan ayırmaya çalışırlar.

Ya sevgilisi olmayanlar?

Bazısının umurunda olmazken, bazıları için gerçekten ‘yas günü' ilan edilerek bunun son yalnız sevgililer günü olması için duaları edilip, dilekler dilenir.

Bir kısım da her şeyde olduğu gibi ‘Hristiyan geleneği' diyerek kutlamayı reddeder. Sanki bizim dinimizde sevgi, mutluluk, kutlama yapmak yasakmış gibi. Güzel bir şeyi paylaşınca, biraz mutlu olunca dinden çıkacaklarını düşünürler.

Oysa kutlamanın, mutlu olmanın, mutlu etmenin nesi kötü olabilir ki?

Bence insanı mutlu eden her şey kutlanmaya değer.

Ayrıca adı ‘Sevgililer Günü' diye illa bir sevgilinin olması da şart değil. Bizi insan yapan duyguyu, sadece ‘sevgiyi' kutlayabiliriz.

Bütün şarkılar, filmler bunun için yapılmıyor mu? Uğruna romanlar, şiirler yazılmıyor mu? Hayatın esas anlamı ‘sevgi' değil mi?

Sevginin bir güne sığdırılamayacağını düşünenlerdenseniz; sığdırmayın! Her gün kutlayın.

Sevgililer gününün kapitalizmin icadı olan bir para tuzağı olduğunu düşünüyorsanız; hediye almayın! Siz bir şey yapın. Mesela güzel bir sofra hazırlayın. Sevdiceğinizin en sevdiği yemekleri yapın ya da güzel bir şiir yazın. Onun için bir çiçek veya bir ağaç fidesi dikin. Önemli olan karşınızdakine önemli ve değerli olduğunu hissettirebilmek, değil mi?

İnsanların birbirlerini mutlu etmek için yaptıkları her şey güzel.

Sevmek, sevilmek bize bu hayatta verilmiş en güzel hediyeler. Bunların kıymetini bilince hayat daha anlamlı ve yaşamaya değer hale geliyor. Hayatta sevdiğiniz ne varsa onun için kutlayabilirsiniz bu günü.

Sevgililer gününüz kutlu olsun.