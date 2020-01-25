Adalarımızı işgalden kurtarabilecek miyiz?

İnsan vatanını sever, hayatı pahasına da olsa ona sahip çıkar.

Bu memleket, bu topraklar, “Keşke vatanımız için verecek birden fazla canımız olsaydı” diyerek kanlarını akıtan kahraman atalarımızın yadigârıdır bizlere…

Vatan sevilir… Vatanını sevmeyen, neyi sever ki?

Ege Denizi'nde yıllardır Türkiye açısından bir facia yaşanıyor.

Bizim siyasiler sessiz kaldıkça iştahı kabaran Yunanistan, 18 Türk adası ile bir Türk kayalığını zorbaca işgal etmiş durumda…

SÖZCÜ, adalarımıza olan haysiyetsiz saldırıyı 7 yıldan beri defalarca manşet haberleriyle duyurdu ve duyurmaya devam ediyor.

Şahsen ben bu sütunda, işgal edilen adalarımız hakkında en az 10 yazı yazdım.

Siyasilerden ses soluk çıkmadı!

Yıllar geçti. Yunanlar işgal ettikleri adaların bir kısmını silahlandırdılar…

O adalardan birinde yabancı turistler için otel bile yapıldı. Ne hazindir ki bu otele, bizim bakanlarımızdan birinin sahibi olduğu Türk turizm şirketi de turist taşıdı.

Böylece, adaları kaptırdığımız gibi bir de Yunan turizmine hizmet ettik!

Güler misin, ağlar mısın?

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Nihayet… Yıllar sonra Türkiye'den yetkili bir kişi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önceki gün Yunanları uyararak şöyle dedi:

“Yunanistan Ege'de gayrı askeri (askersiz) 23 ada olmasına rağmen bunlardan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırmıştır. Ege'de sorunların çözülmesi için biz gereken her şeyi yapıyoruz. Hiçbir şekilde haklarımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değildir ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değildir.”

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Hulusi Akar'ın sözleri, Türkiye'nin uzun süren suskunluğundan sonra hiç yoktan iyidir ama bence yeterli değildir!

Zorba Yunanların işgal ettikleri 18 Türk adası ne olacak? Vatan topraklarımızı Yunan işgalinden kurtarabilecek miyiz?

Yunanistan kimden cesaret aldı, böyle bir şeye nasıl cüret etti?

Yoksa Ege'deki Türk adalarını Yunanistan'a hediye ettik de bundan haberimiz mi olmadı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu konuda da konuşup halkı aydınlatması gerekiyor!

İşgalci komşuya uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Ege'deki Yunan işgalini günü gününe izleyen bir yurtseverdir. Yıllardır Türk adalarının elden gidişini fotoğraflarla, haritalarla Türk basınına bildiriyor. Fakat ne yazık ki, bu işgallerden, birkaç vatansever gazeteden başka ilgilenen olmuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önceki gün Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardan bahsetmesi üzerine Ümit Yalım “Bakan Akar'ın sözünü ettiği 16 adadaki Yunan askeri varlığı belge ve fotoğraflarıyla bende mevcuttur. Bakan Akar'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımıza sahip çıkması önemli bir gelişmedir” dedi.

Ümit Yalım memnuniyetinde haklıdır. Çünkü ilk defa bir hükümet yetkilisi, işgalci komşumuz Yunanistan'ı uyarıyor!

TEBESSÜM

“Vay zındık vay!”

Çavuş, acemi er Temel'e “Söyle bakayım, İslâm'ın şartı kaç?” diye soruyor.

Temel “40”diyor. Çavuş kızarak “Vay zındık vay! İslam'ın şartının kaç olduğunu bile bilmiyorsun” diye onu dövüyor. Perişan halde dışarı çıkan Temel'in halini gören Dursun:

“Ne oldu? Neden dayak yedin?” diye soruyor. Temel durumu anlatınca Dursun:

“Ula oğlum yanlış demişsin” diyor “İslâm'ın şartı 40 olur mu? Şimdi git, çavuşun elini öp, özür dile, İslâm'ın şartı 5 de.”

Temel acı acı başını sallıyor:

“Sen deli misin be? Adam 40'ı bile kabul etmedi, 5'i kabul eder mi hiç?”

GÜNÜN SÖZÜ

Huzurun gelmeyeceğini bile bile huzur beklemek çok fazla saflık oluyor!