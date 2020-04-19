“Kişiye özel” ya da “Adrese teslim” gibi çıkarılan yasaları gördükçe insan ister istemez “Adaletiniz bu mu muhteremler?” diye soruyor.

Yeni İnfaz Yasası ile eli bıçaklılar, hırsızlar, soyguncular cezaevinden çıktı ama gazeteciler çıkmadı!

Serbest bırakılan 90 bin tutuklu ve hükümlü arasında gazeteci ve yazarlar yok!

Kanun yapma gücünü elinde bulunduranlar, haber yazan ve düşüncesini söyleyen gazetecileri mafyadan daha tehlikeli buluyor demek ki!

Bir de Avrupa'ya yollanan raporlarda “Türkiye'de basın özgürlüğü var” deniliyor. Avrupalılar da çok salaklar, hemen inandılar tabii!

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Gazetecileri cezaevinden çıkarmak istemeyenlerin, kimleri tahliye ettiğine bir bakalım…

– Hırsızlar…

– Organize suç örgütü üyeleri…

– Soyguncular…

– Gaspçılar…

– Devlet malını yağmalayanlar…

– Mafya mensupları…

– Rüşvetçiler…

– Kadın satıcılar…

– Sahtekârlar…

– Çeteciler…

– Milleti dolandıranlar…

Şimdi bunların hepsi dışarıda ama eli kalem tutan gazeteciler içeride…

Helal olsun böyle adalete…

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Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser, Hakan Aygün…

Suçları sadece düşüncelerini söylemek ve yazmak!

Haklarında henüz bir mahkûmiyet kararı yok ama böyle olduğu halde tutuklu olarak cezaevinde yatırılıyor!

Tutuklamak şart mı? Tutuksuz olarak da yargılanabilirler pekâlâ… Fakat, muhalif gazetecilere “virüs” diyen sakat bir zihniyet var ülke yönetiminde…

Adalet bunun neresinde?

“Tarihe not düştük!”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, cezaevindeki gazetecileri yok sayan Yeni İnfaz Yasası ile ilgili olarak, cezaevinde bulunan meslektaşlarımızın bilerek ve isteyerek yasa kapsamına alınmadığını belirttiği açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Koronavirüs (Covid 19) salgını cezaevlerine sıçramıştır. Bu süreçte meslektaşlarımızın cezaevlerinde tutulmaya devam edilmesi yaşam hakkının ihlalidir.

Bir yargı sürecince tutukluluk şart değildir. Meslektaşlarımızın serbest bırakılmalarının önünde hiçbir yasal engel yoktur. TBMM bunu görmese bile, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri bu hususu görecektir. Adalet varsa meslektaşlarımız serbest bırakılacaktır!

Gece yarısı özel olarak yapılan düzenlemelerle gazetecileri hapisten çıkarmama çabalarınızı gördük, tarihe not düştük!

Düşünceden, eleştiriden, haberden, yorumdan korkmayın. Ancak, bunların yasaklanmasını talep edenlerden korkun!

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Tekrar hatırlatıyor ve uyarıyoruz. Türkiye artık bir gerçekle yüzleşmek zorundadır. Terör suçları, gazetecilikle, basın ve düşünceyi açıklama özgürlüğü ile yan yana getirilmemelidir.

Gazetecileri yasa kapsamı dışında bıraktınız. Buna açıkça, yüksek sesle itiraz ediyoruz. İnfazla eşitliği sağlayın, gazetecileri derhal tahliye edin.

Gazetecilik suç değildir!”

TEBESSÜM

Korona ve Alzheimer

Kadın doktora endişeyle sorar:

“Doktorcuğum, lütfen kocamın test sonuçlarının ne olduğunu söyleyin.”

Doktor boynunu büker:

“Maalesef hanımefendi, kocanızın tahlil sonuçları başka bir hastanın sonuçlarıyla karıştırıldı. Bu yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum… Ya korona ya da Alzheimer…”

“Peki, ben şimdi ne yapacağım? Alzheimer olsa mesele yok ama koronadan çok korkuyorum.”

Doktor “Bence” der “Onu ormana götürün hanımefendi. Orada bırakıp evinize gidin.”

“Eee?”

“Eve dönmeyi başarırsa, kapıyı açmayın!”

GÜNÜN SÖZÜ

Güven insanda bir ruh gibidir. Bir kez gitti mi, artık gitmiştir!