Ah şu yaşlılık!

Bodrum nire, Trabzon nire?

65 yaş üstü bir vatandaşımız Bodrum'dan İstanbul'a gitmek için 199'u arayıp yolculuk için izin belgesi istedi, cevap ise Trabzon Valiliği'nden geldi.

“Şaşırdım kaldım” diyor… Telefonuma 112'den gelen cevapta “Trabzon Valiliği Seyahat İzin Kurulu'ndan gerçekleştirdiğiniz 11 Eylül-14 Eylül arasındaki izin talebiniz onaylanmıştır.”

Okurum “Yol izin belgesi almam garip bir şekilde oldu” diyerek anlattı:

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“Yetkili servis olan 119 numarayı aradım… Görevli kişiye bağlanmak o kadar kolay değil…

Telefonda 40 dakika kadar sabırla bekledim. Sık sık araya giren bilgisayardaki madeni ses “Şu anda tüm vatandaş temsilcilerimiz diğer vatandaşlara hizmet etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.' diyor ve ekliyordu:

“Dilerseniz başvurunuzu e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Beklediğiniz için teşekkür ederiz.”

40 dakikadan sonra ‘9'uncu sıradasınız' diye müjdeli haber geldi. Beş dakika kadar sonra 6'ncı sıraya, on dakika sonra da 2'nci sıraya terfi ettik… Ve nihayet uzun ve sıkıcı bir bekleyişten sonra görevli kişinin sesini duydum. Bir sevindim, bir sevindim ki, sormayın!

Adımı, sanımı, kimlik numaramı, seyahat tarihimi, nereden nereye ve hangi vasıtayla gideceğimi (uçak-otobüs-oto), özel aracımın plaka numarasını, cep telefonu numaramı sordu ve:

“En geç 72 saat içinde gideceğiniz yere varmalısınız. Gittiğiniz yerde de en az bir ay kalmak zorunda olduğunuzu hatırlatırım.” diye uyardı.

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Ah ah! Türkiye'de yaşlı olmak çok zor…

Hani Anayasa'nın eşitlik ilkesi? Hani seyahat özgürlüğü? Nerede adalet?

Devletin nazarında, yaşlanmak ayıp sanki! Neredeyse ‘Yaşama, öl!' diyecekler!”

Dertli okurum sözlerini “Elbette sıra bize de gelecek! Oy sandığı önümüze konulduğunda ne yapacağımı ben biliyorum!” diye bitirdi.

Rekor sayıda dava var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AKP Genel Başkanı…

Türk Ceza Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı'na hakaretin cezası 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis…

Yasada AKP Genel Başkanı'nı koruyan bir madde yok… Fakat AKP Genel Başkanı için söylenen sözler ve yapılan eleştiriler için de, Cumhurbaşkanı'na söylenmiş gibi, rekor sayıda ceza davaları açılıyor.

Son beş yılda 62 gazeteci, Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıp mahkûm edildi.

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte “Cumhurbaşkanı'na hakaret” davalarında büyük artış görüldü. Adalet Bakanlığı verilerine göre AKP'li Cumhurbaşkanı'na hakaretten 36.000 kişi hakkında soruşturma açıldı, 12.000 kişi yargılandı, 3831 kişi mahkûm oldu.

Yasaların, AKP Genel Başkanı'nı korurken, diğer parti başkanlarını korumaması Anayasa'nın eşitlik ilkesine uymuyor.

TEBESSÜM

İnatçı sarışın…

Güzel sarışın bir kadın uçağa biner. Ekonomi koltuğundaki yerine oturur. Bir de bakar ki, ileride birinci sınıf bölümünde lüks bir boş koltuk var. Oraya gider oturur.

Hostes gelir “Hanımefendi, burası birinci sınıf, sizin biletiniz ekonomi sınıfı. Lütfen kalkıp yerinize oturun.” der.

Sarışın kadın ona “Ben ünlü bir artistim ve New York'a kadar burada oturacağım” diye ısrar eder.

Hostes gidip durumu kaptan pilota anlatır. O da gelir, güzel sarışına aynı şeyi söyler ama kadın inat eder, “Bana ne?” der, kalkmaz.

Bunun üzerine ikinci pilot “Bir de ben deneyeyim” diyerek gidip sarışın kadının kulağına bir şeyler fısıldar. Kadın “Yaa, öyle mi?” der ve hemen kalkıp kendi yerine geçer.

Kaptan Pilot şaşırmıştır. “Sen o aptal sarışına ne söyledin de hemen kalktı?” diye sorunca ikinci pilot güler:

“Oturduğun o koltuk New York'a gitmiyor hanımefendi, dedim.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Adaletin başaramadığı işleri yumruk halleder” diyenler acaba haklı mıdır?