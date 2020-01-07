Anadolu Ajansı, Atatürk'ün eseridir ve bu milletin malıdır.

Kimsenin onu babasının çiftliği gibi kullanmaya hakkı yoktur.

“Basın milletin müşterek sesidir” diyen Atatürk, Anadolu Ajansı'nın kurulması emrini verirken, Türk halkının sesini dünyaya duyurmayı amaçlamıştı.

Gazeteler gibi ajanslar da dünyanın aynalarıdır.

Bir ülkede basın özgürlüğü kalkarsa, vicdan, eğitim, düşünce ve fikir özgürlükleri de kalkar.

Devletin ajansı olan ve halkın vergileriyle hayat bulan Anadolu Ajansı, son olayla Türkiye'yi bir kez daha dünyaya rezil etti!

Hiçbir kurum Türkiye aleyhine bu kadar kötü propagandaya sebep olamazdı!

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Devletin ajansı önce kendisini mahkeme yerine koyup SÖZCÜ'ye “Terörist” dedi. SÖZCÜ Davası'nda çıkan kararı İngilizce haberlerinde, olmayan deliller ve olmayan ifadelerle abonelerine servis etti.

SÖZCÜ, gerçeği açıklayıp, Anadolu Ajansı'nın yalanını meydana çıkarınca ajans yönetimi suçluların telaşı içinde bu defa SÖZCÜ'nün aboneliğini iptal etti.

Bu, hukuksuz, yasa dışı, çirkin ve antidemokratik davranış biçimi, ajansı yönetenlerin akıl tutulması yaşadığını gösteriyor!

Kamuya açık bir kurumunun, devleti temsil eden bir ajansın “Ücretiyle de olsa ben sana hizmet vermiyorum” deme hakkı yoktur.

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Hukukçular Anadolu Ajansı'nın kararının Anayasa'nın 25, 26, ve 28'inci maddelerine, Basını Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı olduğunu vurguluyor.

SÖZCÜ tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, Anadolu Ajansı'nın tek taraflı olarak aboneliğini durdurması, Türk basınının AKP döneminde ne hale geldiğinin tipik bir göstergesidir.

Ülkemizi hukuksuzluk sarmış durumda…

Halkın haber alma hakkına kanunsuz bir şekilde darbe vuran Anadolu Ajansı'nın bu pisliğini yargının temizleyeceğine inanıyorum.

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Anadolu Ajansı'nın yasa dışı tutumu bütün Türkiye'de tepkilere yol açarken, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ajansı kınayarak şöyle dedi:

“Anadolu Ajansı cumhuriyetçi bir devlet ajansı iken, bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ve ancak onlardan beklenen bir tavır! Basın üzerindeki baskılardan biri de bu… Menderes döneminde dahi Anadolu Ajansı'nın bu kadar taraflı haber yaptığı bir dönem olmamıştı!”

Terörist gibi bir devlet!

Dünya diken üstünde…

ABD Başkanı Trump'ın çılgınlığı, yalnız Ortadoğu'yu değil, tüm dünya barışını tehlikeye attı.

İranlı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen kanlı saldırının, bir terör örgütünün suikastından ne farkı var?

Trump adeta, Amerika'nın terörist gibi bir devlet olduğunu ilan etti!

İran doğal olarak bunun altında kalmak istemeyecek.

Bir misilleme, karşı misillemeyi getireceğinden Ortadoğu coğrafyası bir anda daha büyük kan gölüne dönecektir.

Türkiye olarak biz aklın yolundan gitmeli, it dalaşına benzeyen bu tehlikeli çatışmalarda asla taraf olmamalıyız.

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Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Ortadoğu'da ortaya çıkan krizi değerlendirirken “ABD bölgede kendi askerlerini riske atmak yerine, eğitip silahlandırdığı yerel güçleri kullanacaktır” dedi. Sadettin Tantan'a göre:

“ABD ilk etapta direkt olarak müdahale etmez, Irak'la İran'ı çatıştırabilir…

ABD, Körfez ülkelerini ve PKK/YPG militanlarını yüksek teknolojik silahlarla donattı. Trump ‘Ortadoğu'daki Kara Kuvvetlerim' dediği PKK/YPG güçlerini İran'a karşı kullanabilir.

ABD, o ülkeyi içten ve dıştan, silahlı yapılarla olduğu kadar, ekonomik yaptırımlarla da kıskaç altına alacaktır.”

Sonuç: Ortadoğu'da başlayacak yeni ve büyük bir savaş tüm dünyayı tehlikeye sokacaktır.

GÜNÜN SÖZÜ

Biber gazına ne gerek var? Ülkemizde ağlanacak o kadar çok şey var ki!