Amerika’nın sinsi planı!

Suriye'de öyle bir bataklığa saplandık ki, çıkmamız pek mümkün görünmüyor.

Durum hiç de iç açıcı değil!

Yıllar önce aklı başında herkes uyardı “Bu çamura girmeyelim” diye…

Dinlemediler. “Esad'ı devirip, Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız!” dediler.

Aradan 8 koca yıl geçti. Emevi Camii'nde namaz kılınamadı!

Esad hâlâ ayakta!

Demek ki hesap yanlıştı ve yanlış hesap hep Bağdat'tan dönecek değil ya bu defa “Şam”dan döndü!

Artık geri de dönemeyiz. Askerlerimizi Suriye'den çekemediğimiz için sürekli takviye güçleri yolluyoruz.

Tabii ki, gelen şehitler yüreklerimizi yakıyor.

Suriye korkunç bir bataklık… O bataklıkta her türlü belâ, her türlü tehlike var.

Bataklıklar, içlerine aldıkları kişileri kurtarmaya gelenleri de içine çeker.

Şimdi biz bu durumdayız işte!

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Amerika, Suriye olayında bize dost görünüyor ve “Siz haklısınız, arkanızdayız!” diyerek bize gaz verip Suriye ile savaşa teşvik ediyor!

Suriye'nin arkasında ise Rusya var. Peki ne olacak? Rusya ile de mi savaşacağız?

Amerika'nın bizi Rusya ile kapıştırmak istediği anlaşılıyor.

Gelişen olaylar ve Ankara'ya gelen ABD temsilcilerinin sözleri, Türkiye'ye hazırlanan bir tuzak gibi…

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ABD uzun yıllardır sinsi ve hain bir plan uyguluyor.

Bu plan sır değil!

Milli Görüşçü, eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, 8 yıl önce 2012 yılında, Suriye'deki kargaşaların başlamasının hemen ardından Amerikan Planı'nı şu sözlerle açıklamıştı:

“Amerika'nın hazırladığı plana göre, Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesi lâzım ki o ülkeye NATO girebilsin.

Rusya savaş gemilerini gönderdi… Çin net olarak karşı çıkıyor…

NATO anladı ki, kendisi Libya'daki gibi bir müdahale yapamayacak. O zaman ne olması lâzım?

NATO sözleşmesine göre; NATO üyesi ülkelerden bir tanesi NATO üyesi olmayan bir ülkeyle çatışırsa NATO o ülkeye müdahale edebilir.”

Oğuzhan Asiltürk “NATO Türkiye'yi tuzağa çekiyor. Hedef Suriye'yi Türkiye aracılığıyla işgal etmek!” demek istiyor.

Sonra ne olacak? Sırada İran olabilir!.. Ve kim bilir, belki de günün birinde sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun işgaline gelebilir!

ABD'nin uzun vadeli planı muhtemelen böyledir.

Uyanık olmamız lâzım! Putin Rusyasına olduğu gibi Trump Amerikasına da güven olmaz!

Düzgün bir Bakan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u takdir ettim. Neden?

Atlas Global Hava Yolu Şirketi “iflasını” ilan ettiği için…

“Ne alâkası var?” diyeceksiniz. Çok alâkası var.

İflas eden Atlas Global'ın sahibi, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kardeşi olan iş adamı Murat Ersoy idi.

Turizm Bakanı'nın turizmci kardeşinin şirketi batıyorsa o Bakan görevini tarafsızlık içinde düzgün yapıyor demektir.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, devletin çeşitli imkânlarını kullanarak kardeşinin şirketini kurtarmaya çalışmadı, doğru yoldan ayrılmadı ve iyi puan aldı.

GÜNÜN SÖZÜN

“İçecek olan kişi, adam gibi içmeli. Tüm kötülüklerin anası, alkolün fazlasıdır!”