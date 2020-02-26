Anadolu’da açan çiçek

Numbeo sitesinin 2019 yılı verilerine dayanarak düzenlediği “Dünyanın en güvenli kentleri” listesinde Türkiye'den Eskişehir, ilk 10 kent arasına girerek büyük başarı sağladı.

Dünyanın önde gelen 328 şehrinin yer aldığı listede Türkiye'den Bursa 27'nci, İzmir 49'uncu, Ankara 139'uncu, İstanbul 206'ncı oldu.

Eskişehir 2018 yılındaki “Dünya Şehircilik Yarışmasında” Londra ve New York'u geçerek ilk 5 kent arasına girmişti..

Bu başarılar tabii ki tesadüf değildir.

Dünyaya adını duyuran Eskişehir, Türkiye'ye örnek olacak özgür, çağdaş, laik, sanat dolu bir kenttir.

Halkın mayası iyidir ve insanlar genellikle eğitimlidir… Başlarına iyi bir yönetici geçince böyle bir başarı yaratıldı.

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Eskişehir'in orkestraları var, tiyatroları var, konserler veriliyor, güzel oyunlar temsil ediliyor.

Bu başarının mimarı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen…

21 yıldır (5 dönem) aralıksız başkanlık yapıyor. Eskişehir'i Türkiye'nin “medarı iftiharı” (övünme nedeni) haline getirdi.

Yılmaz Bey adı gibi, Cumhuriyet ilkelerinin yılmaz bir savunucusu:

“Tek cümleyle ifade etmek isterseniz Cumhuriyet demek, evvela adam olmak demektir.”

Bunu şöyle açabiliriz:

“Cumhuriyet demek özgürlük demektir.

Cumhuriyet demek bağımsızlık demektir.

Cumhuriyet demek ilerlemek ve bütün dünyadaki medeniyetlerin üstüne çıkabilmek demektir.

Cumhuriyet demek güzelliktir, insanlara huzur veren, seven, dünyada barışı getiren bir rejim demektir.”

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Ayda bir yayınlanan Bodrum Gündem (BG) dergisini gazeteci kardeşimiz Fatih Bozoğlu yönetiyor ve her sayısında ilginç söyleşiler yayınlıyor.

Röportaj yazarı Tuluhan Tekelioğlu, derginin son sayısında Yılmaz Büyükerşen ile uzun bir röportaj yapmış… İlgiyle okudum.

Yılmaz Büyükerşen “Eskişehir bütün dünyadaki binlerce şehir arasında en güvenilir kentler arasına girdi” diyor.

Bizler çeşitli kentlerde vatandaş olarak gülmeyi unutmuş durumdayız ama Eskişehir'de yaşayan insanlarımızın yüzü gülüyor.

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Bütün Türkiye Eskişehir gibi çağdaş olabilir mi?

Büyükerşen “Umudum var. Ben umudumu bugüne, bu yaşıma kadar hiçbir zaman kaybetmedim. Bu kötü günler de gelip geçecek” diyor ve ekliyor:

“Eskiden muasır medeniyetler seviyesinin ilerisine geçebilecek güçte bir Türkiye vardı. Ama maalesef bugün aynı şeyleri, söylemek kolay değil.

‘Tek Adam Rejimi' ne yazık ki, gerçek bir demokrasinin güçlenmesi ve yerleşmesine imkân veren bir sistem değil!

Ülkede basın özgür değil…

Hukuk özgür değil…

Üniversite özgür değil…

Ama bu karanlıktan çıkacağız.

Kurtuluş Atatürk'ün yolunda gitmektir.

Anayasa değişikliğinden sonra ortaya çıkan durum ‘Tek Adam Sistemi'dir. Bu sistem maalesef Türkiye'de demokrasinin güçlenmesine imkân veren bir sistem değildir!”

Bitmesi istenmeyen borç!

Eskişehir mucizesinin mimarı Yılmaz Büyükerşen, 82 yaşında niçin bu kadar çok çalışıyor? Neden böyle uğraşıp didiniyor?

5 dönemdir (21 yıl) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı…

Eskişehir halkının onu 6'ncı dönemde de seçeceği ve rekorun devam edeceği kesin…

Yasal olarak emekli artık… Çalışmayı bırakıp gezebilir, tozabilir, tatlı bir hayat sürebilir.

Yılmaz Büyükerşen “Neden rahatınıza bakmıyorsunuz?” sorusuna şu cevabı veriyor:

“Ben Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcumu ödüyorum.

Bu borç ömrümün sonuna kadar da bitmeyecek ve bitmesini istemediğim bir borç.

Bütün Türk Milleti Atatürk'e borçludur ve milletçe bu borcu ödemeliyiz.

Her seçim zamanında Atatürk'e olan büyük borcu düşünmeliyiz.

Eğer hedefimiz Batı uygarlığına ulaşmak ise Atatürk'ün yolundan şaşmamalıyız. Diğer yollar bizi iyi yerlere götürmez!”

GÜNÜN SÖZÜ

Akıllıların susturulup aptalların dinlendiği bir ülke dertten kurtulamaz!