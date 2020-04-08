Ankara mektupları

Ankara halkı, Mansur Yavaş'ı seçmekle ne kadar doğru yaptığını bir kez daha anladı.

Koronavirüs salgını kanıtladı bunu…

Kıskançlık virüsünün egemen olduğu çevrelerin tüm engellemelerine rağmen Mansur Yavaş, örnek bir başkanlık sergileyerek Ankara halkının dertlerine derman olmaya, sıkıntılarını azaltmaya çalıştı.

Mansur Yavaş'ın, her türlü güçlüğe rağmen 81 bin 268 kişiye gıda, 14 bin 662 kişiye maddi yardım, yoksullara barınma ve gıda yardımı, yapılan işlerden sadece birkaçıdır…

Sinsi ve acımasız bir katil olan koronavirüsle mücadelesi devam eden Mansur Yavaş kısa bir süre önce Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'tan ilginç bir mektup aldı.

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği Başkanlığı da yapan ve 92 yaşın deneyimine sahip olan Kemal Baytaş'ın mektubu şöyle:

Baytaş'tan Mansur Yavaş'a

“Sevgili Başkanım,

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiğiniz tarihten bu yana yaptığınız icraatlar ya da planladığınız işlerle herkesin takdir ve övgüsünü kazandınız.

Büyükşehir seçim kampanyasında size utanmazca dil uzatanların şimdi, gösterdiğiniz ehliyet, dirayet ve devlet adamlığı karşısında eğer vicdanları varsa herkesin kendilerini sorgulamalarını zorunlu hale getirdiniz.

Ankara halkının ‘Biz bundan önceki kişiyi 27 sene nasıl seçtik?' diye milletten özür dileme ortamı sağladınız.

CHP'li başkanlar, başta siz ve Eskişehir, İstanbul belediye başkanları ile birlikte Türkiye'de Behçet Uz, Haşim İşcan gibi tarihe geçmiş ölümsüz belediye başkanları arasında yer alacaksınız.

Bu samimi görüşlerimi 92 yaşın getirdiği gözlem ve deneyime dayalı olarak sunuyorum.

Sizin gibi bir dostum olduğu için büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Bu inançla sizi kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla.” (Dr.hs. Kemal BAYTAŞ-TÜTAV ve Türkiye-Çin Dostluk Derneği Başkanı)



Mansur Yavaş'tan Baytaş'a

“Şahsıma yazmış olduğunuz mektubunuzu aldım. Nazik duygu ve görüşleriniz için teşekkür ederim.

Biz bu göreve talip olurken, Ankara halkına hizmet etmek ve kimseyi ötekileştirmeden, herkese hak ettiği âdil ve şeffaf yaklaşımı göstererek insan odaklı çalışmayı vaat etmiştik. Ankara halkının teveccühü ile seçildiğimiz bu onurlu görevin sorumluluklarını yerine getirirken, bu düşüncelerimizden bir an bile vaz geçmedik.

Sizin gibi ülkesinin turizmi ve tanıtımı için yıllarını vermiş, kurduğu vakıflar, dernekler, yurt içi ve yurt dışında yapılmış takdire şayan sayısız çalışmalar ve saymakta zorlanacağımız kadar ödül almış, takdir görmüş bir üstadın gönlünden, böylesi övgü dolu duygularla geçmek, şahsım adına büyük bir onurdur.

Ayrıca sizin gibi saygıdeğer insanlar tarafından çalışmalarımızın takdir edildiğini görmek, çalışma azmimizi artırmakta, bize güç vermektedir. Bu duygular ışığında, şahsım ve tüm Ankaralılar adına şükranlarımı sunar, sağlıklı günler dilerim.” (Mansur YAVAŞ-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı)

TEBESSÜM

Veba bakterisinin öyküsü!

TV'lerden bilgi kirliliği fışkırıyor ve yanlış bilgiler insanları daha da korkutuyor.

Eski günlerden birinde Veba bakterisi ile grip virüsü ahbap olmuşlar. Veba “Bağdat'a gidiyorum, 5 bin kişinin canını alacağım.” demiş.

Fakat, Bağdat'ta ölenlerin sayısı 60 bini bulmuş… Grip virüsü Veba'ya:

“Hani 5 bin kişiyi öldürecektin, yalancı!” demiş. Veba mikrobu “Valla yalan söylemedim” demiş “Ben sadece 5 bin kişiyi öldürdüm, geri kalan 55 bin kişi kendi kendilerine korkudan öldüler!”

GÜNÜN SÖZÜ

Meclis'te gazetecilere ceza indirimi yok! Her kötü işten onlar sorumluymuş gibi!