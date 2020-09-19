Aşı bulsak bile asla biz üretemeyiz!

Dünya “Koronavirüs aşısı” bulmak peşinde…

Hemen hemen tüm milletler harıl harıl çalışıyor, aşıyı bulduğunu iddia eden bazı ülkeler insanlar üzerinde denemeler yapmaya başladıklarını açıklıyor.

Türkiye olarak biz de insanlığı kurtaracak olan aşıyı bulmaya çalışıyoruz…

Diyelim ki, aşıyı bulduk… Ne olacak? Üretebilecek miyiz?

Hayır! Aşıyı bulmak yetmeyecek… Yüz binlerce, milyonlarca üretmek gerek… Ne yazık ki, bunu yapacak güçte değiliz. Aşı üretim tesisimiz yok!

İktidarın dilinde hep “Yerli ve milli” lâfı var ama aşı dahil hemen her şeyi dışarından ithal eder hale geldik!

Türkiye 84 yıl önce 17 farklı aşı üreten bir ülkeydi. Sonra, Hıfzıssıhha gibi aşı üreten tıp merkezleri kapatıldı. Şimdi tamamen dışa bağımlıyız.

Sonra da “Yeli ve milli” edebiyatı yapıyoruz!

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şöyle anlatıyor:

“Biz aşıyı bulsak bile kesinlikle üretemeyiz. Çünkü tesisimiz yok!

Türkiye 1990 yılından beri, bir şişe bile sıfırdan aşı geliştirememiş bir ülke…

Aşıyı bulduk diyelim. Etkin mi, değil mi diye insan ve hayvan çalışmaları yapmak lâzım.

Sonuç iyi ve etkili oldu diyelim… Üretmek lâzım… Nasıl üreteceğiz?

Bizim, milyonlarca doz aşı üretecek bir kapasitemiz henüz yok. Ama bizden daha hazır olan, zaten viral aşıları üreten ülkeler var. Onların tesisleri hazır. Aşıyı buldukları anda üretirler.

Bizden ileri olan ülkelerde bile aşı üretimi uzun süre alır.

Bizim aşı üretim tesisimiz falan olmadığı için bu daha uzun bir süre alacaktır.”

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Demek ki neymiş?

İktidarın tüm fiyakalı lâflarına rağmen Türkiye'de aşı bile üretilemiyormuş!

Hıfzısıhha 1936 yılında bile 17 farklı aşı üretiyordu ve biz bu aşıları yabancı ülkelere yolluyorduk.

Nereden nereye geldik?

Böbürlenmeler boşa…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu önemli konu ile değil hâlâ 65 yaş üstü ile uğraşsın!

“Kifayetsiz muhteris!”

Doğu Akdeniz'deki gerginliği yaratanların başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geliyor.

Adamın gözünü Türkiye düşmanlığı bürümüş. Yunanistan'a cesaret veren, Yunan'ları kışkırtan Macron terbiye özürlü küstah bir adam…

Kendi ülkesinde bile sevilmeyen bu kişi, içerideki başarısızlığını örtmek için kendisine bir dış düşman yarattı: Türkiye!

Fransa'nın uçak gemisini Yunanistan'a yardım için Doğu Akdeniz'e göndererek aklı sıra bizi korkutacağını sanan bu

biçimsiz siyasetçi Avrupa'nın yüz karası!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Macron kadar küstah!

Türkiye'nin sağduyulu diyalog çağrılarına rağmen hâlâ “Türkiye yasa dışı faaliyetlerine devam ederse bunun sonuçlarına katlanır” diye tehdit ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz gerginliğinde Yunanistan'ın yanında aktif rol alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron için “Kifayetsiz muhteris!” dedi. Bence az bile söyledi!

Doğu Akdeniz'de ülkemizin meşru haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz!

TEBESSÜM

İnsanlar neye tapıyor?

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından biri olan Einstein'e sorarlar:

“Sizce dünyayı kimler yönetiyor üstat?”

Einstein “Dünyayı ahmaklık, korku ve açgözlülük yönetir” diye cevap veriyor.

Tekrar soruyorlar:

“Dünya insanlarını sınıflandırabilir misiniz üstat?”

“Dünyada üst sınıf yaşar, orta sınıf şikâyet eder ve alt sınıf şükreder!”

“Ya inanç durumu?”

“Dünyada üst sınıf paraya, orta sınıf lidere, alt sınıf Tanrı'ya tapar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Fikir ve düşünceye konulan yasaklar ülkeleri uygarlığın dışına iterler!