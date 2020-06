“Ayasofya, bir FETÖ projesidir!”

“Ayasofya ibadete açılsın” diye çığlıklar attılar, bağırıp çağırdılar.

Amaçları ibadet etmek filan değil… Lâf olsun, torba dolsun misali…

İstanbul'da cami mi kalmadı? Siz önce, Ayasofya'dan bir karış ötedeki Sultanahmet Camii'ni doldursanıza…

Ayasofya'yı, 1453 yılında İstanbul'u fetheden en büyük padişahımız Fatih Sultan Mehmet kiliseden çevirip cami yapmıştı… Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk, tüm insanlığın kültür mirası ve barış sembolü olarak Ayasofya'yı müze yaptı… Bundan güzel ne olabilir?

Yargı, bu hafta perşembe günü Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması konusunda karar verecek.

Peki, Ayasofya meselesi nedir?

İlahiyat uzmanı yazar Nazif Ay, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Said Nursi'nin, dolayısıyla onun öğrencisi olan Fetullah Gülen'in “olmazsa olmaz” projesi olduğunu söylüyor. Said Nursi 1876-1960 yıllarında yaşayan Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı fanatik bir dincidir.

★★★

İlahiyatçı Nazif Ay'a göre:

1) Said Nursi ‘Risale-i Nur' adlı kitaplarındaki yazılarıyla Ayasofya'nın cami vasfıyla açılmasını dinciliğin ‘megalo ideası' gibi kutsal hedef yapmıştır. Atatürk'e ve ilahiyata saygısızlık eden Said Nursi'den sonra Ayasofya meselesini onun öğrencisi Fetullah Gülen devam ettirmiştir. Ayasofya, FETÖ'nün olmazsa olmaz projelerinden biridir.

2) Ayasofya, Rahip Brunson meselesine ve onun ardındaki (Hıristiyanlık vaaz eden ve yayan) Evanjelizme sahip çıkan ABD Başkanı Trump'ın, Kasım ayındaki seçimlerde kullanacağı bir malzemedir.

3) Ayasofya için İslâmcılar “Kılıç hakkı” argümanını kullanmakta ve böylece aslında Kudüs'ü işgal eden İsrail'e haklılık payı vermiş olmaktadır. Ayasofya'nın ibadete açılması halinde, işgalci İsrail de “Biz Kudüs'ü gücümüzle aldık, o halde diğer din bağlıları sesini çıkaramaz” diyebilir…

4) Ayasofya artık Fatih Sultan Mehmet'in değil, Atatürk'ün vakfiyesidir. Çünkü düşman işgaline uğramış İstanbul'u 6 Ekim 1923'te kurtaran (aslında ikinci defa fetheden) kişi Milli Mücadele'nin lideri Atatürk'tür.

5) Ayrıca benim endişem, Ayasofya'nın açılmasını müteakip Yunan radikallerin harekete geçip, sansasyonel eylemlere kalkışmalarıdır. Mesela Ata'mızın Selanik'teki evine saldırabilirler, bazı düşmanlarımız da bu konuyu istismar edip dünyada Türkiye aleyhine bir hava yaratmaya çalışabilirler.

– SONUÇ: Ayasofya ile uğraşmak, ateşle oynamak demektir!

Vatandaşa işkence!

Kurban Bayramı yaklaşıyor… 31 Temmuz bayramın ilk günü… Kadıköy'ün Merdivenköy Mahallesi'ni yine korku sardı.

On binlerce kişinin yaşadığı bölge, her Kurban Bayramı olduğu gibi bu yıl da pis kokuların ve mikrop taşıyan karasineklerin istilasına uğrayacak.

Merdivenköy'de yaşayan birçok okurum “Bayramın gelmesini hiç istemiyoruz” diye acı ifadelerle dolu mektuplar yolladı.

Şikâyet edilen Kadıköy Belediyesi değil, Kadıköy Kaymakamlığı!

Yurdun dört bir yanından getirilen binlerce hayvan mahallenin göbeğindeki arsada satılıp kesilecek! Bu sıcak yaz günlerinde, koronavirüs endişesinden başka bir de koku ve karasinek istilası insanları tehdit edecek.

Kadıköy Belediyesi, mahalle ortasındaki kesim işlemlerinin halk sağlığını tehdit ettiğini düşünerek başka bir yer gösterdi ama Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan nedense bunu kabul etmedi ve gereken izni verdi.

Merdivenköy Muhtarı Nazan Kuruçay “Burada amaç kurban satmak değildir. Bu arazi rant kapısı oldu. Her ilden hayvanlar getiriliyor. Sadece 3 metrelik bir yerden binlerce lira kira alınıyor. Birileri bu arsadan büyük paralar kazanıyor. Kadıköy'ün 21 mahalle muhtarı olarak Kadıköy Kaymakamlığı'na itirazımızı yaptık” diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Zam istemeden, zam demeden yap işini, sen aslansın, sık dişini!