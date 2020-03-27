Bakan Bey’in gafı!

Vaka sayısı ve ölümler hızla artıyor.

Koronavirüs salgını ülkeyi pençesi altına aldı.

Bizi yönetenler ne yapıyor?

Maç anlatır gibi rakamlar vererek hastalığa yakalanan ve ölenlerin sayısını bildiriyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Ölenler yaşlı” diye garip bir açıklama yaptı.

Nasıl bir anlayışın ürünüdür bu?

Bir Bakan, böyle bir açıklamayla topluma daha büyük bir zarar verdiğini nasıl düşünemez?

Şimdi gençler:

“Ölenler nasıl olsa yaşlılar. Sağlık Bakanı da bunu doğruladı. Demek ki biz gençlere tehlike yok” diye boş verecek ve millet sapır sapır dökülerek ölecek!

Müthiş bir idarecilik ve müthiş bir yönetim (!).

Aşk olsun Sağlık Bakanı'na!

Bu virüs yaşlı-genç ayrımı yapmıyor ki… Gücünün yettiği herkesi yok ediyor. Sadece yaş gruplarındaki ölüm oranları farklı!

★★★

Yaşı 65'ten büyük olanlara konulan sokağa çıkma yasağına gelince…

Bu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stratejik bir hatası…

Yasak gelecekse herkese gelmeliydi!

Toplumda böyle ayrım yapmakla virüsün yayılması önlenemez!

Virüs gençleri de öldürüyor!

★★★

Yaşlıları toplumdan tecrit edip tüm yaşam alanlarını kısarak onlara vebalı muamelesi yapmak tedbir değil, toplum psikolojisini bilmemektir.

Yaşlılara kim bakacak, ihtiyaçları nasıl karşılanacak? 65 yaş üstü bazı kişilere, az sayıdaki emeklilere yardım yapıp bunların fotoğraflarını dağıtarak “Yaşlılarımızın her ihtiyacını karşılıyoruz” demek aldatmacadır.

İnsanların, özellikle yaşlıların, eczaneler, sağlık kurumları, fırınlar, marketler, çarşı pazar gibi birçok yerde işlem veya alışveriş yapmaya ihtiyaçları vardır.

Tüm bunların hesapları yapılmadan ve gereken önlemler alınmadan konulan yasağı “Evde kal, evde öl!” anlamında yorumlayanlar haksız mı?

Bankalar bile “65 yaş üstü mudilerimiz gelmesin, işlem yapmayız” diyorlar. Bu konuda çok sayıda şikâyet geldi.

“Bankamıza gelmeyin, işleminizi yapmayız!”

Okurlarımdan bankalar hakkında çok sayıda şikâyet geldi.

Bu arada dostlar da telefon etti.

Önce “Basın Şeref Kartlı” duayen gazeteci arkadaşımız Aydın Öztürk arayarak “İş Bankası'ndan bana gelen mesajda ‘65 yaş üstü müşterilerimiz şubelerimize gelmesin, işlem yapmayacağız' deniliyor. Bu ne kepazeliktir? Saygı gösterilmesi gereken kıdemli bir kitle böyle aşağılanır mı?” dedi.

Sonra Adana'dan Ekrem Kandemir aradı:

“İş Bankası bana ‘Şubelerimize gelmeyin, işleminizi yapmıyoruz.' diye SMS mesajı yolladı. Emekli maaşımı alamıyorum. Nasıl iş bu? Bizi vebalı gibi toplum dışına ittiler. Vatandaş olarak onların adına utandım” Dedi.

Bu mealde çok sayıda şikâyet var. Yakıştı mı koca İş Bankası'na?

Bodrum'da ilk ölüm!

Bodrum'da koronavirüsten ilk ölüm vakası oldu. Küçük Bük'te iki hafta kadar önce İstanbul'dan gelen bir kişi hayatını kaybetti.

İlk ölüm vakasının hemen ardından Gündoğan'daki Deniz Atı Sitesi'nde ateşlenip nefes alma güçlüğü çeken bir kişinin testi pozitif çıktı.

Hasta Amerika'dan Bodrum'a gelmişti. Gündoğan'da yazlık evi vardı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hastalığın görüldüğü evi hemen dezenfekte ettirdi ve tüm yurttaşlara:

“Bodrum'da mevcut olan 17 yoğun bakım ünitesi başka hastalıklar nedeniyle dolu. Bu salgın bitinceye kadar yazlıkçıların Bodrum'a gelmemeleri kendi menfaatleri icabıdır” diye seslendi.

GÜNÜN SÖZÜ

Yönetimin hataları ulusun geleceğini ve kaderini belirler!