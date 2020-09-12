Bodrum’da bir “ödül gecesi”

Türkiye'de kahvehaneler ne kadar yaygınsa, İngiltere'de de “Pub” adı verilen barlar ve birahaneler öylesine yaygındır.

İngilizler “Pub”lara gitmeye bayılır…

On yıl kadar önce, İşadamı Süleyman Demir bir Londra gezisinde bara giderek, İngilizlerin ünlü yiyeceği “Fish and chips” (Balık ve patates cipsi) ısmarladı. O sırada barda bulunan iki genç kadın masaya gelerek kibar bir şekilde kendilerine içki ısmarlamak isteyip istemediğini sordu.

Süleyman Demir onları buyur etti ve samimi bir sohbet başladı. Kadınlar Süleyman Demir'in Türk olduğunu öğrenince:

“Biz geçen yıl Türkiye'ye gittik ve Bodrum'da şahane bir tatil yaptık… Hele Halikarnas diye bir müzikhol vardı… Sabahlara kadar dans ettik… Siz Halikarnas'ı biliyor musunuz?” diye sordular.

Süleyman Demir güldü:

“Nasıl bilmem? Ben Halikarnas'ın sahibiyim.”

Kadınlar inanmayan bir ifadeyle ona baktılar. Sarışın olanı: “Sen Halikarnas'ın sahibi isen ben de İngiltere Kraliçesi'yim!” dedi.

Sonuçta Süleyman Demir iki kadını da Bodrum'a davet etti. Türkiye'ye geldiler, gördüler ve inandılar.

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Geçen yıl, salgından kısa bir süre önce Londra'daydık. Eşim Emel ile birlikte bindiğimiz taksinin şoförü Türk olduğumuzu anlayınca:

“Ah, ah! Bodrum burnumda tütüyor. İki yıl önce orada tatil yaptım, her gece Halikarnas Disko'da sabahladım… Şimdi yeni tatil için para biriktiriyorum.” dedi.

Hayalleri yok olmasın diye ona Halikarnas Disko'nun yıkıldığını ve artık böyle bir müzikholün kalmadığını söylemedik.

Bodrum ve Halikarnas, yurt dışında İstanbul'dan sonra en çok tanınan yer…

Ne yazık ki Halikarnas Disko, iki yıl önce, arazi sahipleriyle çıkan bir anlaşmazlık sonucu yıkıldı, Bodrum ve Türk turizmi, önemli bir değerini kaybetti.

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Bunları neden anlattım?

Perşembe gecesi Bodrum'da ilginç bir tören vardı. TÜTAV (Türk Tanıma Vakfı) Başkanı Kemal Baytaş, Türk turizmine yaptığı büyük hizmetler nedeniyle Süleyman Demir'e “Başarı Plaketi” verdi.

TÜTAV Başkanı Kemal Baytaş ayrıca, 5 kıta ve 37 devlette yapılan 900'ü aşkın gösteride yer alan Opera Sanatçısı Tenor Erdal Şen'e de, Türkiye'nin tanıtımı için gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür sertifikası verdi.

Yıkılan Halikarnas Disko'nun eski sahibi Süleyman Demir, Bodrum'un simgesi olan ünlü müzikholü, Bodrumlu arazi sahiplerinin kaprisi yüzünden bizzat yıkmak zorunda kaldığı için çok üzüldüğünü belirterek “Halikarnas'ı başka bir bölgede yeniden hayata geçirmek için uzun süredir çalışmalar yapıyorum.” dedi.

Hapis cezası ve tahliye!

Genç kuşağın en yürekli gazeteci-yazarlarından Murat Ağırel'e 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Neden?

Ülkenin istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmiş de ondan…

Peki, karar hukuki midir, âdil midir? Bu tartışmalı!

İfşa edildiği iddia edilen sır, Libya'da şehit olan MİT görevlisiyle ilgili bir haber… Oysa bu konu gizli olmaktan çıkmıştı. Çünkü, Murat Ağırel'den günlerce önce İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meclis kürsüsünde olayı net olarak açıklamıştı…

Mahkûm edilip, tutuklu kaldıkları süre göz önünde tutularak tahliye edilen Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Eren Ekinci'ye geçmiş olsun diyorum.

Halen hapiste tutulan Müyesser Yıldız'ın da en kısa zamanda kurtulmasını diliyorum ama onun hakkında daha iddianame bile yazılmadı. Üç aydır çile çekiyor. Ne zaman hâkim karşısına çıkacağı belli değil.

GÜNÜN SÖZÜ

Kuşku ve şüphe doğdu mu, güven gider, her şey biter!