Böyle bir zulüm dünyada yok!

65 yaş üstü yurttaşların çilesi devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci sınıf vatandaşları oldular. İktidarın Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu onları böyle görüyor.

İleri yaştaki grup, toplumun dışına atılmak, ötekileştirilmek isteniyor:

“Zaten sizin bir ayağınız çukurda… Ha ölmüşsünüz, ha yaşamışsınız… Bir işe yaramazsınız… Bari ayak altında dolaşmayın, istatistiklerde sayıyı arttırmayın…

65 yaş üstünün yaşama sevinci filan olmaz… Sizin ve sizin gibilerden ekonomiye de, topluma da bir fayda gelmez…

Sizin diğer yaş grubundakiler gibi kendinizi koruma gücünüz yok. Sizi yasaklarla biz koruruz. Nefes almak neyine yetmiyor?” diye düşünülüyor.

Bu yazdıklarım iktidarın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nun, yaşlılara bakış açısıdır. Onların etkisiyle ne yazık ki toplum da böyle bakmaya başlamıştır.

MANTIKSIZ YASAK!

– 65 yaş üstüne lütfedip, gün içinde saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilme izni verdiler. Diğer saatlerde ev hapsi devam ediyor.

– Tatile gidebilmek için gidilen yerde en az bir ay kalmak kaydıyla izin veriliyor. Bunun için yol izin belgesi almak şart!

– İleri yaştaki kişiler sabah saat 10.00'dan önce sokağa çıkarlarsa ve 20.00'den sonra da sokakta olurlarsa, gün boyunca kapmadıkları virüsü o saatlerde kapıp ölürler mi?

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu mantıksızlığı izah ederse tüm yaşılar memnun olacak.

GÜNEŞ ALTINDA BEYİN KANAMASI RİSKİ

Birçok yaşlı için sabah yürüyüşleri yapmak vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Ayrıca bu doktor tavsiyesidir. Çıkmayan çıkmaz ama çıkıp sabah yürüyüşü yapmak, hava almak isteyeni de yasaklamak zulümdür.

Bu yaş grubu sabah saat 10.00'dan sonra dışarı çıkarsa, işte asıl o zaman tehlike vardır.

Saat 10.00 sonrası, güneşin en etkili olduğu saatlerdir… Güneş altında o sıcakta yürüyüş yapmak “Beyin kanaması” riskini arttırır.

Beyin ve Sinir Cerrahı Uzman Dr. Kenan Kıbıcı, “Aşırı sıcağın güneş çarpması ve beyin kanamasına neden olabileceği” uyarısında bulunarak “En çok korunması gereken, 5 yaş altındaki çocuklar ve 65 yaşın üzerindeki erişkinlerdir. Risk büyük” diyor.

Durum böyle maalesef…

İMHA PROJESİ GİBİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu çektirdikleri eziyet için kına yaksınlar!

65 yaş üstüne saat 10'dan sonra sokağa çıkma izni vererek başlarına güneş mi geçmesini istiyorlar?

Bazı okurlarım “Aşırı sıcak nedeniyle imha etme projesi mi bu?” diye soruyor.

Sağlık Bakanı ve Kurul “Bu insanlar hayata küssünler, nasıl ölürlerse ölsünler ama salgındaki istatistik rakamları yükseltmesinler” diye mi düşünüyor dersiniz?

Saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı da tam bir rezalet… Sokaklarda saat 20.00'ye kadar virüs yok da 20.00'den sonra mı var?

65 yaş üstü, dostları veya ailesiyle bir lokantaya gidip akşam yemeği bile yiyemiyor. İleri yaştakiler, çocuklarını evlendirseler, gece yapılacak düğünlerine de gidemeyecekler!

Böyle zulüm dünyanın hiçbir ülkesinde yok!

ZOMBİ YAPTILAR!

Bu yazıyı yazmama vesile olan okurum Yılmaz Uyar “Zombileştirilen yaşlılar” başlıklı mektubunda “İşin aslı istatistik. İktidara, bu adamlar nasıl ölürlerse ölsünler ama korona salgını rakamlarını yükseltmesinler düşüncesi hâkim. Madem istatistik bu kadar önemli bütün 65 yaş üstü insanları toplayıp denize atsınlar… Böylece istatistiği kurtarırlar!” diyor ve ekliyor:

“Ancak, insanlık değeri, istatistikten çok daha üstündür!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkemizde yaşlılığı ölmekten daha korkunç hale getirdiler!