Bu nasıl vicdan?

Ah şu korona! Ne belaymış yaa?

Dünyadaki koca liderlerin fiyakasını bozdu, karizmalarını çizdi, burunlarını sürttü! Hepsi de teslim bayrağını çektiler!

Oysa virüs o kadar küçük ki… Boyu “mikron” denilen ölçü birimiyle ifade ediliyor. Bir mikron, bir milimetrenin binde biridir. Koronavirüsün boyu 30 mikron civarında. İnsan gözü 40 mikrondan ufak cisimleri göremiyor.

İşte bu gözle görünemeyen yaratık, dünyayı tuşa getirdi.

Nerede o övünen, böbürlenen, ‘Küçük dağları ben yarattım!' dercesine dolaşan başkanlar, başbakanlar, krallar, kraliçeler?

Nerede o milyarlarca dolar, tonlarca altın, yazlık-kışlık saraylar, süper uçaklar, âlâyı vâlâ ile yaşam?

Koronavirüs (Covid-19) karşısında bunların hepsinin boş olduğu anlaşıldı!

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Sahi, Suriye'de neler oluyor? Askerlerimiz ne yapıyor? Bilen var mı?

Ya Libya'dan ne haber?

Bunları unuttuk gibi… Bilmiyoruz ve merak da etmiyoruz.

Ne demişler? Önce can, sonra canan!

Millet kendi can derdine düşünce diğer dertler unutuldu!

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Sınıfta kalan adalet… Üstünlerin hukuku… Zindanda çile çekenler…

Demokrasi… İnsan hakları… Düşünce ve fikir özgürlükleri…

Korona geldi, hepsi gitti!

Şimdi her gece rakamlar veriliyor…

Ölen sayısı: 93.

İyileşen: 4691 kişi.

Toplam ölüm: 2900.

Toplam vaka: 112.261.

Entübe hasta: 882 kişi…

27 Nisan sonuçları bunlar…

Her gün değişiyor bu rakamlar… Sonuçlar maç skoru gibi açıklanıyor.

Artık insan hayatı rakamlara indirgendi… Oysa kaybolan her canın ailesi, yakınları, dostları var… Ateş onları yakıyor!

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Yaşanan acılardan siyasi çıkar sağlamak isteyenler de var.

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, bir günde 106, toplamda 2706 kişinin öldüğü 25 Nisan gününün tablosunu Twitter'da paylaşıp altına şöyle yazdı:

“Bugün Erdoğan'ın puanları yine artıyor. Kabul etseniz de etmeseniz de, hoşunuza gitse de gitmese de koronavirüsle mücadele başarısı bütün dünya ve milletimizce takdirle onaylanmıştır. Nokta.”

“Koyun can derdinde, kasap et derdinde” derler ya… Bu da o hesap!

AKP'li vekil “Canlar gidiyor ama oylar artıyor” diye memnun gibi… Bu nasıl vicdandır, anlamak çok zor!

TEBESSÜM

“Biz bize yeteriz!”

Hikâye bu ya… Dünya koronavirüsten kurtulmuş ama bir zaman sonra bu defa sel belası çıkmış, dünyanın birçok yerini sular basmış.

Bir köy kilisesinde papaz vaaz verirken koşarak kiliseye giren bir çocuk, köyü sellerin bastığını haber verir, insanlar korkuyla kiliseden dışarı fırlayıp dağlara doğru kaçmaya başlar.

Fakat papaz yerinden bile kımıldamaz, büyük bir inançla “Allah beni kurtarır“ der.

Sular kiliseye dolar. Papazı kurtarmak için bir kayık gelir:

“Papaz efendi, hadi gel kayığa…”

Papaz “Siz gidin, Allah beni kurtarır!” der.

Sel suları daha da yükselir. Bir motor gelip papazı almak ister.

Papaz reddederek “Benim sabah akşam dua ettiğim Allah'ım var, o beni kurtarır” der ve kilisenin damına çıkar.

Bir helikopter gelir ve papazı kurtarmak için aşağıya bir ip merdiven sarkıtır. Papaz:

“Benim Tanrım var, biz bize yeteriz” diyerek bunu da reddeder.

Bir süre sonra sel suları kiliseyle birlikte papazı da yutar.

Öbür dünyaya giden papaz üzgün bir halde “Ben Allah'a sığındım. Buna rağmen beni kurtarmadı! Küskün ve kırgınım” diye şikâyet edince, melekler şöyle derler:

“Allah kurtulman için sana bir kere kayık, bir kere motor, bir kere de helikopter yolladı. Sen ne yaptın? Hepsini geri çevirdin. Allah sana daha ne yapsın ki? Her kul, kendi kaderini, kendi tayin eder!”

GÜNÜN SÖZÜ

Dünya nüfusu sekiz milyarı buldu, korona herhalde buna bozuldu!