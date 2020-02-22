Çıkmaz sokak!

Suriye'de çamura battık. Resmen ilan edilmemiş bir savaş içindeyiz!

Bataktan nasıl çıkacağız?

Bu saatten sonra çıkmak çok zor. Hatta mümkün değil!

Peki ne yapacağız?

Amerika ve Avrupa bizi Rusya ile kapıştırmak ister gibi davranıp arkamızı sıvazlıyor.

Avrupa Parlamentosu bir açıklama yaparak “Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayı durdurun!” diye Suriye'yi uyardı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman “Türklerle Rusların bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya yakın olduklarını görüyoruz” dedi. Başkan Trump da Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Durum tatsız! Türkiye akılcı yoldan ayrılmamalı, teşviklere kanmamalıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Amerika, Rusya ile yaşadığımız sorundan dolayı yaklaşım gösteriyorsa, bu samimiyet sorgulanır. Kimse fırsatçılık yapmasın” demekte haklıdır.

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Zaman zaman sizlere bahsettiğim Tahsin Albay'dan bir mektup aldım.

Tahsin Ataizi… Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü koruyan ‘Muhafız Alayı'nın komutanı idi… Şimdi emekli.

Mektubunda (özetle) şöyle diyor:

“Amerika, bizimle dost görünüp gözü çöplükte…

Amerika'dan sonra çok sevdiğimiz (!) ikinci dostumuz Rusya! Onun gözü de Ortadoğu'nun petrol yataklarında…

Devletler arasında dostluk yok, menfaat vardır.

Rusya ile mutabık kalmıştık. Nasıl mutabakatsa? Çatışmalarda maalesef şehitler veriyoruz. Bunlar dost görünüp de dost olmayanlar!

“Nerede bir karışıklık çıkartırız, nerede menfaatimiz var” ona bakarlar!

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Dostlarımız (!) iki süper devlet!

Dünyaya hâkimiyet, Ortadoğu petrol rezervlerini kontrol altında tutabilmek bunların amaçları…

Suriye iç savaşına müdahil olarak başımızı belâya soktuk.

Bizler uzun yıllardır komşu ülkelerle dosttuk, şimdi papaz olduk.

Ey Amerika, ey Rusya diyerek posta koyduk!

İki süper ülke diye adlandırılan Rusya ve ABD'nin bizi Ortadoğu bataklığına sürüklemesi hiç de hoş olmadı! İki papaz ülkenin (ABD-Rusya) kendileri birbirleriyle hesaplaşmalı.

Çatışmalardan Türkiye'nin hiçbir kazancı olmaz.

Suriye'de 9 yıldır savaş var. Bir Amerikalı bir Rus askerini, bir Rus bir Amerikan askerini öldürmedi. Bizim ise şehitlerimiz var.

Bunlar petrolü bize yedirmezler, kendileri yerler!

İdlib bir çıkmaz sokak!

Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını ABD ile onun beslediği PKK, Suriye'nin batısındaki petrol yataklarını ise Rusya kontrol ediyor.

Bize düşen mi?

Bize düşen 5 milyon Suriyeli…

Sığınmacılar bütün yükleriyle sırtımızda kamburlar!

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Tüm bu eleştirilerden sonra bir asker olarak gelelim son sözüme…

Bu çıkmaz sokağa girdik bir kere… Geri dönüş yok!

Şimdi diplomatik

görüşmeleri iyi yürütelim. Akılcı yol budur, fakat… Masa başında barış olmazsa, ‘Bize dokunana, biz de dokunalım.' Bu uğurda şehit ve gazi olmak her Türk'ün vatan borcudur ve gelecek nesillere bırakacağımız onurdur.”

TEBESSÜM

Ceza ve mükâfat!

Kadim okurlarımdan Yüksel Yılmaz bir mesaj yollamış, diyor ki:

“Çelişkiler ülkesi haline geldik. Etrafımızda garip şeyler oluyor. Mesela;

Kırmızı ışıkta geçtiğin zaman tam 290 lira ceza ödüyorsun…

Bu tamam ama…

“Suriye sınırından geçtiğin zaman maaşa bağlanıyorsun!

Bu nasıl iştir?”

Bir başka okurum da “Sandıkta hep aynı şeyleri yapıyor, aynı oyları veriyoruz, halimiz meydanda!” dedikten sonra mesajına Einstein'in şu ünlü sözünü eklemiş:

“Delilik aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemektir.”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanın yaratılışından gelen kusur, hiçbir zaman gözünün doymamasıdır!