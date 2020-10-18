Çubuk Barajı ve “Atatürk Evi”

29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 97'nci yılını kutlayacağız.

Tüm millî bayramlarımızı savsaklayan AKP iktidarının bu yılki kutlamalara da birçok engel getireceği kesin… Fakat…

İktidar istese de istemese de biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini hiç kimse bu milletim yüreğinden silemez!

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29 Ekim gününün Başkent Ankara için ayrı bir önemi, ayrı bir güzelliği ve sevinci var.

Ankara'nın tarihi Çubuk Barajı ve rekreasyon alanı (yani vatandaşların hem eğlence, hem piknik yapabilecekleri, çocuk bahçeleri, dinlenme ve gezinti alanlarının olduğu baraj çevresi) 25 yıl aradan sonra bu 29 Ekim günü tekrar halkın hizmetine açılacak.

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Çubuk Barajı Atatürk'ün eseriydi ve Türkiye'nin yokluk yıllarında inşa edilen ilk barajıydı. Uzun yıllar Ankara'nın su ihtiyacını karşıladı.

1929 yılında yapımına başlanan ve 7 yılda tamamlanan baraj, en parlak dönemini 1955 ile 1970 yılları arasında geçirmişti. O tarihlerde barajı Ankara'nın efsane barajlar müdürü Kemal Baytaş yönetiyordu.

Kemal Baytaş, baraj alanında bulunan Atatürk Evi'ni (o zamanlar Atatürk Köşkü deniliyordu) restore ederek yabancı devlet başkanlarını konuk edecek düzeye getirmişti.

Baytaş, Atatürk Evi'nde Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Irak Kralı Faysal başta olmak üzere birçok devlet başkanını konuk etmiş, Atatürk'ün mütevazı teknesiyle baraj gölünde gezdirmişti…

Kemal Baytaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, baraj ve Atatürk Evi ile ilgili ilginç bilgileri içeren bir mektup yazdığını ve önerileri hakkında verilecek cevabı beklediğini söylüyor.

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Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Çubuk Barajı ve çevresi kaderine terk edildi. O cennet köşe çöplüğe, tarihî Atatürk Köşkü de bakımsızlıktan harabeye döndü.

Gökçek'in bu vefasızlığı neden yaptığı bilinmiyor ama Atatürk karşıtlığından ya da Atatürk alerjisinden olduğu söyleniyor.

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Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra acı gerçeği gördü ve hemen restorasyon çalışmalarını başlattı.

– Belediyenin tüm imkânları kullanıldı.

– Baraj ve çevresi büyük çabalarla temizlendi, pırıl pırıl yapıldı.

l 25 yıldır biriken çöp ve moloz yığını 2000 (iki bin) kamyonla atıldı.

– 1000 dönümlük baraj arazisinin peyzajı yapıldı.

– “Atatürk Evi” aslına uygun olarak yenilendi.

– Halkın nefes alacağı, gençlerin ve çocukların eğleneceği mükemmel bir rekreasyon alanı meydana getirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarihsel bir öneme sahip olan Çubuk Barajı ve tesislerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankaralıların hizmetine açacak.

Önemi nedeniyle heyecan verici açılışla birlikte, anlayana çok önemli mesajlar da verilmiş olacak!

TEBESSÜM

Şaşkın bir vergi mükellefi!

Gültekin Kural'dan bir fıkra:

Vergi memurları, bir vergi mükellefine:

“Bakmakla yükümlü olduğunuz kimse var mı?” diye sormuş. Adam bir bir sayarak:

– Üç buçuk milyon Suriyeli göçmen ve 4,4 milyon işsiz…

– 185 hapishanede yatan yüz binden fazla tutuklu ve hükümlü…

– Parlamentoda yetkileri elinden alınmış, ne yaptıkları belli olmayan 550 vekil” diye cevap vermiş.

Vergi memurları “Sizin bu sözleriniz asla kabul edilemez!” deyince adam şaşırarak sormuş:

“Neden? Birini mi unuttum?”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir kalbin değeri, ne kadar sevdiği ile değil, ne kadar sevildiğiyle ölçülür!