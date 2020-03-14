Daha tehlikeli virüsler var!

Virüsle yatıp, virüsle kalkıyoruz… Toplum korku içinde…

Ya diğer sorunlarımız?

Unutuldu gibi…

Oysa ülke olarak geleceğimizi karatacak daha büyük problemlerimiz var.

Ulusumuzu Koronavirüs değil, cehalet ve adaletsizlik virüsleri yıkar.

Evrensel hukuk kurallarının işlemediği, yargıya güvenin büyük oranda sarsıldığı toplumlar ayakta kalamaz.

Halen ülkemizde bir korku iklimi ve güvensizlik hüküm sürüyor!

Asıl beka sorunu bu!

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İYİ Parti lideri Meral Akşener çok önemli bir soruna temas ederek “Gençlerimizin umudu bitiyor!” dedi.

İşte bence virüsten daha tehlikeli bir durum bu…

Ülkemizin geleceğini gençlerimiz belirleyecek.

Oysa onlar, mutsuz ve umutsuz! Ülkeye olan inançlarını, güvenlerini kaybetmişler!

Üniversiteyi bitiren gençlerimizin birçoğu iş bulamıyor.

Akşener'in tespitlerine göre “Her evde bir üniversite mezunu işsiz.”

Ne olacak bunun sonu?

Karanlık bir istikbale davetiye çıkartıyoruz!

Türkiye'de iyi bir geleceğe kavuşmaktan umutlarını kesen binlerce eğitimli genç başka ülkelere kaçmak için fırsat kolluyor.

Memleketi yönetenler boş lafları bırakıp gençlerin sorunlarını çözmeli! Aksi takdirde ülke olarak karanlık bir tünele girer, bir daha çıkamayız!

Orantısız panik yanlış!

Koronavirüs içimizde ne kadar çıkarcı ve fırsatçı kişilerin olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu arada toplumumuzun kapıldığı panik havasını da gördük.

Raflarda mal kalmadı!

Aslında bu kadar korkuya gerek yok. Sadece akılcı önlemler almak yeterli.

Ölüm oranı yüksek değil.

Yüzde 1,2 ile yüzde 2 arasında…

Tüm dünyada (129 ülkede) 130 bine yakın vaka saptandı. Ölü sayısı toplam 4600 civarında… 125 binden fazla hasta kurtuldu.

Tabii ki hastalık riskli.

Fakat ortada orantısız bir panik havası var. Yanlış

olan bu…

Dünya Sağlık Örgütü, tüm bilim adamlarını “Bir an önce tedavi edici ilaç ve aşı bulmaya” davet etti.

İlaç bulunmasa bile Haziran ayında havaların ısınmasıyla Koronavirüs etkisini kaybedecek. Uzmanlar böyle söylüyor.

O zamana kadar kendimizi korumalı, en ufak bir şüphede hastaneye gitmeliyiz.

Yüksek ateş, öksürük, kırıklık hissi bu hastalığın tipik belirtileridir.

Bu belâ atlatılıncaya kadar dayanmak zorundayız.

Alkent'in yeni Başkanı

Etiler Alkent, İstanbul'un en gözde sitelerinden biridir.

650 haneli sitede yaklaşık 2600 kişi yaşar.

Bakımlı, güzel bir site olduğu, lokanta, yürüyüş yolu, yüzme havuzu, tenis kortu, spor salonu bulunduğu için orada çok zenginlerin ikamet etiği sanılır.

Oysa öyle değildir. Gerçi Alkent'te oturanların hali vakti yerindedir ama milyarder değillerdir.

Son çıkarılan Değerli Konut Vergisi için dairelerin değerini hesaplayan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü uçmuş, 30 yıllık evleri aşırı değerli gösterip 7 milyon, 10 milyon, 12 milyon gibi rakamlar göstererek astronomik vergiler istemişti. Oysa evlerin rayiç değerleri çok daha azdı.

Neden bu yanılgı olmuştu? Alkent, 30 yıllık eski bir site olmasına rağmen çok bakımlıydı. Yeşiller içindeydi ve ağaçlıklı yürüyüş yolu “Küçük bir Belgrad Ormanı” gibiydi.

Alkent'te geçen hafta başkanlık seçimi yapıldı. Site sakinlerinin seçtiği MYK üyelerinin oy birliği ile Kemal Beyazıt yeni başkan seçildi.

Kemal Beyazıt'ın başkanlığındaki yönetimin, gereksiz harcamalardan tasarruf ederek bu yıl aidatlara hiç zam yapmaması, iğneden ipliğe her şeye zam yapılan ülkemizde şaşırtıcıdır. Türkiye'ye örnek olmalı.

GÜNÜN SÖZÜ

Güneş insanları ısıtır, Koronavirüsü öldürür. Güneşin kıymetini bilin!