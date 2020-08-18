Densizlik ve küstahlık!

ABD Başkanı Trump'ın, üç ay sonra yapılacak seçimlerdeki rakibi Joe Biden…

Hangisi daha iyi? Hiçbiri!

Al birini vur ötekine…

Artık emeklilik çağları gelmiş, hatta çoktan geçmiş olan iki adaydan Trump 74, Biden 77 yaşında…

Koskoca ABD'de adam mı kalmadı da, milyonlarca Amerikalı bunlara umut bağladı?

Anketler doğru çıkarsa “Kasım ayındaki seçimi Demokrat Parti adayı Biden kazanacak” demektir.

Bu adam, geçen yılın aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında biçimsiz konuşmuş, onu darbeyle değil seçimle düşürmekten filan söz etmiş… Eder ya… Densizin biri… Elbette ki ona gereken tepki gösterilmeli. Fakat…

8 ay beklemek niye? Yeni mi uyandınız FABA? Yani “Fahrettin Altun Bey ve adamları?”

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Joe Biden, Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımın çirkin temsilcisidir. Kibirli, küstah, kendini beğenmiş bir adamdır… Türk milletinin bağımsızlığa ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen bir cahil…

Bunların hepsi tamam da… Saray ekibi, 8 ay gibi çok uzun bir süre bekledikten ve sonra neden Biden'in konuşmasını birdenbire sosyal medyada yayınlayıp ortalığı karıştırdı?

Buna yetkin bir siyaset adamımızın gönderdiği açıklamayla cevap vereceğim.

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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Başkanı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray,

“AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik felâketin bir nebze üstünü örtmek için ABD seçim kampanyası bağlamında Joe Biden'in aylar öncesinden sarf ettiği hadsiz ve sakil sözlerini bugün pişirip piyasaya sürmesi, çaresizliğin ve dış âlemden medet ummasının bir ifadesidir.

Diğer yandan bu küstahlıkların önünü kesmek ve gerekli cevabı vermek devleti yönetenlerin görevidir. Bunun için başta Dışişleri Bakanı olmak üzere AKP iktidarı aylarca neyi beklemiştir?” diye soruyor ve ekliyor:

“Bunlar, hep ‘değerli yalnızlık'tan bahsediyorlardı. Değerli yalnızlık derken ‘Çok düşmanlı yalnızlığa' geldik!

Sayın Erdoğan ülkemizin dış güçler tarafından yapıldığını iddia ettiği manipülasyonları önleyemiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti güven içinde olamaz.

Onu, Türkiye'ye kurulduğunu iddia ettikleri tuzakları ve bu tuzakları kuranları somut bir şekilde açıklamaya davet ediyorum. Bizim bu komplo ve tuzakların önlenmesi için üzerimize düşeni yapacağımız tartışılmaz bir gerçektir!”

Ankara'da imar rantına “DUR” denildi!

Kentlere karşı işlenen suçların başında “İmar yolsuzlukları” geliyor.

Her dönemde tartışılan, ancak hiçbir iktidarın kesin önlemler almadığı “imar rantı” hemen hemen tüm büyük şehirlerimizi yaşanması zor hale getirdi.

Plansız programsız, yolsuzluklara sahne olarak gelişen kentler beraberinde birçok sorun getirdi.

“Kent soygunu” denilebilecek imar değişikliklerinin en belirgin olanı, yoğunluğu arttıran “emsal artışları…”

Ancak… Tüm bunlara 31 Mart seçimlerinden sonra Ankara'da “DUR” denildiğini görüyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim öncesinde bir televizyonda “2009'dan 2014'e kadar kentte 8 bin imar değişikliği yapıldığını” anlatmıştı.

Özellikle Ankara'nın Kuzey Batısı'nda yapılan imar değişiklikleri ile birileri büyük kazançlar elde ederken, bunun bütün ceremesini Ankaralılar çekmişti.

Şimdi Ankara'da her şey değişti. Bu müthiş değişimi sağlayan Başkan Mansur Yavaş… İmar rantına yönelik uygulamalar bıçakla kesilir gibi kesildi! 8 Nisan 2019'dan bu yana Başkent'te imar rantına yönelik bir tek değişiklik bile yapılmadı.

Ankara'da “adamını bulan müteahhidin vurgun dönemi” sona erdi. Umarım diğer kentlere güzel bir örnek olur.

GÜNÜN SÖZÜ

Hayvanlar ihtiyaçları olduğu için, ABD'liler zevkleri için öldürür!