Düşman kapımızda!

Gözle görünemeyecek kadar ufak olan bir virüs, dünyayı teslim aldı!

İnsanlar haklı bir korkunun içinde… Vaka sayısında çok büyük bir artış söz konusu değil ama yine de “Koranavirüs” yok edilmesi gereken bir insanlık düşmanı!

Bu mini mini canavarın aşısı yok, ilacı yok! Ancak… Virüsün bulaştığı insanların çoğunun hastalığı yenip ölümden kurtuldukları da bir gerçek.

Sağımızı solumuzu, Asya'yı Avrupa'yı, hatta Amerika'yı esir alan bu ölümcül virüs, 68 ülkede görülmüştü. Dün Polonya 69'uncu ülke oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, virüs henüz Türkiye'de görülmedi. Dileriz hiç görülmez ama Sağlık Bakanı Koca “Belki bazı insanlarımız bu virüsü taşıyor olabilir. Bunu bilemiyoruz” diyor.

Düne kadar, hastane kayıtlarına geçen bir vaka yok!

Dünyada tespit edilen vaka sayısı 89 bin 211.

Ölüm sayısı: 3 bin 40.

İyileşenlerin sayısında önemli bir artış var. 45 bin hasta iyileşti. Bu çok umut verici.

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Bulaşıcılığı müthiş olan bu hastalığa yakalananların yüzde 85'i, olayı mevsimsel bir grip vakası gibi atlatıyor. Riskli hasta gruplarında ölüm ise yüzde 15'lere ulaşıyor.

50 yaşına kadar ölüm oranı yüzde 0.2…

50 yaş üstünde oran yaş ilerledikçe artıyor!

Koranavirüs, bağışıklığı zayıflayan yaşlı hastalar için daha tehlikeli oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu melun virüse karşı etkili önlemler alıyor ve salgın kapımızdan içeri giremiyor. Bu da moral verici bir gelişme, fakat ne kadar sürer bilinmez!

Şimdiye kadar 1162 şüpheli vakamız oldu, hastalar karantinaya alındı, çok şükür hiç birinde virüse rastlanmadı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına herkesin kulak vermesi gerekiyor:

– Kalabalık ortamlara girmeyin.

– Eğer kalabalığa girmek zorunda kalırsanız, el yıkamadan, elinizi yüzünüze gözünüze ağzınıza sürmeyin.

– Tek kullanımlık mendil kullanın.

– Sık sık el yıkayın.

– Öpüşmekten, hatta tokalaşmaktan bile kaçının.

– Maske takmanız tavsiye edilir.

– Cep telefonlarının yüzeyinde ve cebimizdeki paralarda da virüs olabileceğini düşünün.

– Koronavirüsten korunma yolları, mevsimsel gripten korunma yöntemiyle aynı.

Mevsimsel gripten dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arasında insan ölüyor. Koronavirüsten fazla korkmamalı, ancak alınması gereken önlemleri de ihmal etmemeli.

Avrupa'nın kâbusu oldular!

Yunan polisi dövdü, copladı.

Yunan askeri ateş açtı, yaraladı, öldürdü.

Ege'de mültecilerin lastik botları batırılmaya çalışıldı.

Yunan güvenlik güçleri, sınırı geçip Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenlere aşırı sert ve gaddar davranıyor. Emir Yunan Başbakanı Miçotakis'ten geliyor.

Yunan Başbakanı'na da Avrupa Birliği liderleri hükmediyor:

“Yunanistan bizim kalkanımızdır! Göçmenleri sakın içeri sokmayın, sizin arkanızdayız” diyorlar.

Avrupa Birliği, insani duygulardan uzak, bencil ve zalim davranıyor.

Göçmenler Avrupa'nın kâbusu oldu.

Oysa, Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşanan insanlık dramını önlemek bütün uygar ülkelerin görevi…

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Oportünist Avrupa ülkeleri her şeyi Türkiye'nin üzerine yıkmak istiyor.

Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, göçmenler konusunda Türkiye'yi suçlayan Avrupa Birliği'ne karşı çıkarak:

“Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadı. 2016'da Türkiye'ye vize serbestisi vaat edilmişti, yerine getirilmedi. 2018'e kadar sığınmacılar için 6 milyar Euro verme taahhüdünde bulunulmuştu. Bunda da aksamalar oldu” dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri böyle işte…

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