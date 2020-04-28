Ekonomiye de virüs bulaştı!

Tarih boyunca milletler birbirlerini yediler ama ilk defa ortak bir düşmana karşı savaşa girdiler.

Gözle görülmeyen bu düşman, birkaç ay içinde tüm dünyayı perişan etti…

İnsanlar haklı bir korkunun pençesinde…

Bu virüs belâsı atlatılsa bile arkasında çok hasarlı bir dünya bırakacak…

Yalnız Türkiye ekonomisi değil bütün dünya ekonomisi tarihinin en büyük krizini yaşıyor ve yaşayacak…

Bu kaos içinde Türk ekonomisi nasıl?

Türkiye Bankalar Birliği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile bu konuda uzun bir sohbet yaptık. Türk ekonomisini yakından tanıyan bir kişi olarak düşüncelerini anlattı. Özetle naklediyorum:

“ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM”

“Salgının boyutu çok ürkütücü. Türkiye salgınla mücadelede en az hasar gören ülkelerden biri.

Doğaldır ki tüm dikkatler korona virüsü ile mücadelede.

‘Herkes için sokağa çıkmak yasak edilsin' sesleri belki de haklı olarak yükseliyor.

Ancak ekonominin tüm çarklarının durmasının sakıncalarını unutmamak gerekir.

İç ve dış borcu yüksek, işsizliği sürekli artan ve aynı zamanda döviz rezervi yeterli olmayan Türkiye, mal ve hizmet üretimini tamamen durdurma lüksüne sahip değildir. Üretim bir şekilde devam etmeli. Ekonomik krizi aşmanın tek yolu: Üretim, üretim, üretim.

SORUNLAR ÇOK BÜYÜK

Karşı karşıya olduğumuz krizin boyutu yüksek.

Hükümetin önünde bekleyen sorunlar:

– İş yerleri kapalı tüccar, sanayici ve esnafı ayakta tutmak. Vadesi gelmiş ve gelecek banka borçları, su, elektrik, doğalgaz faturaları, çalışanların aylıkları ve kiralar…

– İşsizlere geçimini sağlayacak gelir.

– İşsizliğe çare.

– Hiçbir geliri olmayan ailelere gelir desteği.

– Vergi ve sigorta borcunun faizsiz ertelenmesi.

– İç ve dış borç ödemeleri.

– Turizm sektörünce iflasların önüne geçilmeli.

– Tarım sektörünü ayakta tutmak şart. Aksi takdirde seneye kıtlık yaşarız. Çiftçiye vakit kaybetmeden, vergisiz akaryakıt ve ücretsiz gübre desteği şart.

Bunlar için de yerli ve yabancı kaynağa ihtiyaç vardır.

Dış borçlanma eskisi gibi kolay değil. İthal bağımlısı bir ülkeyiz. Döviz rezervimiz yeterli değil.

SWAP, YANİ TAKAS ŞART

Dolar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değer kazanıyor. Doların böyle hızlı yükselmesi dolar borcu yüksek olan ithal bağımlısı ülkemiz için büyük risk.

Yapılması gereken, ABD Merkez Bankası (FED) veya Avrupa Merkez Bankası ile anlaşıp swap hattı kurmaktır.

Yani onlardan belli bir süreliğine dolar almak, Türk Lirası vermektir.

Aynı işlem Japonya, Çin gibi dolar rezervi yüksek ülkelerle de yapılabilir.

Önemli olan döviz likiditesi sağlamak ve bunu Merkez Bankası eliyle bankacılık sistemine, piyasaya enjekte etmektir.

Bütün ülkeler gibi Türkiye'yi de çok zor günler bekliyor!

TEBESSÜM

Korona gırgırları!

– Kadının biri kocasının telefonunda “Korona” diye bir numaranın olduğunu görür. Merak edip numarayı arar ve kendi telefonu çalmaya başlar!

– Asrın kabadayısı korona… Dünyada ne kadar bar, pavyon, kumarhane varsa tek başına kapattı!

– Tarihte ilk defa bütün kadınlar, kocalarının nerede olduğunu biliyorlar.

– Durum vahim! Yasak devam ederse binlerce erkek evde kadın dırdırından ölecek!

– Koronadan korunmak için 200 liraya muska yazan sahtekârlara itibar etmeyin, ben size yarı fiyatına yazarım.

– Bakkala gittim, çok kalabalıktı. Tezgâhtaki bakkala “Allah kabul etsin amca, umreden ne zaman döndün?” diye sordum, dükkânda kimse kalmadı.

– Kızlarına “Evde kalacaksın” diyorlardı, şimdi hepsi evde kaldı!

– “Deprem var eve girmeyin, virüs var evden çıkmayın” diyorlar, bu ne yaa?

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyada siyasilerin gülüşünden daha sahte bir şey yoktur!