Elektrik, sonunda iktidarı çarpacak!

Bu iktidarın hangi sözüne inanacağız?

Yediğimiz bunca kazıklardan sonra içimizde güven duygusu kalmadı ki…

Korona salgınında bile açıklamaların yalan olduğu aylar sonra dramatik bir şekilde ortaya çıktı.

Aslında bizleri kandırırken, kafalarını kuma gömen devekuşları gibi kendilerini aldattılar.

Çünkü gerçek, günün birinde mutlaka ortaya çıkıyor.

İktidar salgınla mücadelede başarılı olduğunu, vaka sayılarının diğer ülkelerdeki gibi fazla olmadığını anlatırken, gerçekte Avrupa şampiyonu olduğumuzu acı bir şekilde öğrendik!

Dilimiz öyle yandı ki, artık doğru söyleseler bile inanan fazla olmayacak!

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Birçok alanda güven kaybeden iktidarın en son kazığı elektrik dağıtımında geldi!

Faturalar zaten kabarıktı, şimdi daha da can yakıcı olacak!

Sonunda sanıyorum onları da elektrik çarpacak! Acı çeken insanların sandıkta hesap soracağını düşünüyorum.

Vatandaş elektrik için zaten fahiş bedeller ödüyordu…

Dağıtım için para…

Kayıp-kaçak için para…

TRT payı için para…

Sayaç okuma için para…

Satış hizmetine para… Ve daha neler neler!

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Bunlar yetmemiş gibi şimdi yeni bir kazık daha geldi!

Elektrik dağıtımını yapan 18 özel şirketin temsil ve ağırlama masrafları da artık vatandaşın faturalarına eklenecek!

Kim kabul etti bu düzenlemeyi?

Halka şefkat gösterdiğini, sevip kolladığını iddia eden iktidarın “EPDK” kurumu… Yani Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu…

Nasıl sevmektir bu? “Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap?” şarkısının sözleri gibi…

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Vatandaşın sırtından milyarlar kazanan elektrik dağıtım şirketlerine bu kâr yetmiyor olacak ki, bundan böyle temsil ve ağırlama giderleri de elektrik faturalarına eklenecek!

Yani, elektrik dağıtım şirketlerinin patronları, genel müdürleri, müdür ve şefleri yiyecekler, içecekler, eşe dosta davetler verecekler, temsil adı altında hediyeler alacaklar ve bunların bedellerini vatandaşa ödetecekler!

Bunların adalet anlayışı böyle!

İnsaf bunun neresinde?

Burhan Ayeri'ye veda…

Değerli bir meslektaşımızı daha toprağa verdik.

Günümüzde sayısı çok azalan düzgün ve dürüst gazetecilerden biriydi…

Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri, arkasında tertemiz bir isim bırakarak 74 yaşında hayata veda etti.

1966 yılında gazeteciliğe başlayan Burhan Ayeri, bir ay öncesine kadar görevinin başındaydı. Son yazısı 20 Kasım 2020 günü “Ekran Polisi” adlı sütununda yayınlandı. Şöyle diyordu:

“Uzun yıllar izin yapmadan çalıştım ve yazılarıma hiç ara vermedim.

Yorulduğumu hissediyorum.

Müsaade ederseniz bir süre izin yapıp dinlenmek istiyorum.

Görüşmek üzere…”

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Burhan Ayeri, 74 yıllık ömrünü ve 54 yıllık meslek hayatını bu satırlarla noktaladı.

Nur içinde yat aziz arkadaşım. Mekânın cennet olsun.

TEBESSÜM

Temel aslan kafesinde!

Temel, hayvanat bahçesini gezerken, açık gördüğü bir kafesten içeri dalmış…

Görevli panik içinde koşmuş:

“Hey, ne yapıyorsun hemşerim? Hemen çık oradan…”

Temel sormuş:

“Ne olmuş ki? Neden çıkayım buradan?”

Görevli “Orası aslanın kafesi yahu!” diye bağırmış.

Temel geri dönmüş, suratını asarak görevlilere söylenmiş:

“N'olmuş yani? Ne bağırıyorsun? Sanki aslanınızı yedik!”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğer bir ülkede korku içinde yaşıyorsanız asla özgür değilsiniz!