SÖZCÜ Gazetesi'nin “Ertuğrul Ağabeyi”ni dün birinci ölüm yıl dönümünde özlemle andık.

Ertuğrul Akbay'ı seven gazeteci ve siyasetçilerden oluşan bir kalabalık onun Zincirlikuyu'daki mezarı başında toplanarak dua etti ve ruhuna Fatiha okudu. Kabristanda büyük bir sevgi seli vardı.

★★★

Geçen yıl 7 Mart günü kaybettiğimiz sevgili arkadaşım Ertuğrul Akbay ile dostluğumuz 1967 yılının eylül ayında SON Gazetesi'nde başlamıştı. Daha sonraki yıllar efsane Günaydın Gazetesi'nde devam etti. Ertuğrul Akbay, verdiği haberler ve hazırladığı röportajlarla gündem yaratan bir gazeteciydi.

Mesela, Türkiye Başbakan'ı Turgut Özal'ın aniden gittiği Amerika'da baypas ameliyatı olduğu haberini ilk defa vererek tüm Türk basınını atlatan gazeteci Ertuğrul Akbay'dı.

★★★

Ertuğrul Akbay'ın röportajları da müthişti…

– Kongo'ya gidip Pigmelerin arasına girdi.

– Hindistan'a gidip Hint fakirleriyle söyleşi yaptı.

– Rusya'ya gidip, Rus gizli servisi KGB'ye girmeyi başardı. Hazırladığı “KGB'nin sırları” başlıklı yazı dizisi yalnız Türk basını için değil, dünya basını için bir ilkti.

– Kafkaslara gidip dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşamlarını inceledi.

– Amerika'ya gidip, kimsenin görüşemediği Başkan Ronald Reagan ile el sıkışmayı başaran gazeteci o oldu ve Reagan'ın Türk halkına gönderdiği dostluk mesajını Türkiye'ye iletti.

– Hollywood'da en ünlü sinema yıldızları ile röportajlar yaptı.

– Londra'da yapılan dünya güzellik yarışmasından sonra Dünya Güzeli ile ilk dansı yaparak olay yarattı.

– Avustralya'ya gidip Türk göçmenlerin hayatlarını inceleyerek kaleme aldığı “Avustralya'da Türkler” dizisi yılın röportajı oldu.

– Alaska'yı, Sibirya'yı gezdi, tüm Güney Amerika'yı dolaştı.

– Falkland Adaları nedeniyle yapılan İngiltere-Arjantin savaşını izledi.

– Yüz milyonlarca lira topladıktan sonra yurt dışına kaçan Banker Kastelli'yi hiçbir polis teşkilatı bulamazken Ertuğrul Akbay onu Kuzey Afrika'da buldu ve yılın röportajını yaptı.

– 2015 yılında yazdığı “Yaş 75, Yolun Yarısı” adlı kitabı satış rekorları kırdı.

– Olimpiyatları, Dünya ve Avrupa şampiyonalarını izledi.

– 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuların öldürüldüğü kanlı terör saldırısını adım adım takip etti.

★★★

Kısacası, sevgili arkadaşım Ertuğrul Akbay'ın dünyada ayak basmadığı yer kalmadı, dolu dolu yaşadı. Genç kuşağın örnek alacağı önemli bir gazeteciydi. Dün kabri başında onun için dualar ettik. Mekânı cennet olsun.

Kelepçeli basın!

Türkiye dünyada “Özgür olmayan ülkeler” arasında yer alıyor.

Bu değerlendirme, Uluslararası Freedom House (Özgürlük Evi) adlı kuruluşa ait.

İktidarın “Yargı Reformu” da fos çıktı. Alınan kararlar iyi ama uygulama yok!

Cezaevleri tutuklu gazetecilerle dolu.

Önceki gün bunlara yenileri eklendi.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Müdürü Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi mensubu üç gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

★★★

Ülkemizde muhalif basına gözdağı verilmek için her türlü hukuksuzluk yapılıyor.

396 cezaevimiz var. Bunlar yetmiyor. Yenileri yapılıyor.

Ülkemizdeki ceza ve infaz evlerinin sayısı yeni inşa edilenlerle birlikte 450'yi bulacak.

İktidar, işsizliği azaltmak için fabrikalar kuracağı yerde yeni cezaevleri açıyor!

Özgür dünyadan kopartılan Türkiye artık Afganistan, Kuzey Kore, Sudan, Somali, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Eritre gibi özgür olmayan 49 ülke arasında yer alıyor.

Bir de “Türkiye demokratik bir ülkedir, basın özgürdür!” diyorlar. Hani nerede?

GÜNÜN SÖZÜ

Basın hürriyeti kalkarsa, konuşma dahil, her türlü özgürlük kalkar!