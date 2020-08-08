Hayal ve gerçek!

Adamın biri televizyonda açıklıyor:

4500 kişiyle yüz yüze anket yapılmış…

CHP'ye oy vermiş kişilere iki soru sorulmuş:

“CHP'nin genel başkanı kim olmalı?” diye Cevapların yüzde 54,5'i “Muharrem İnce olmalı” demiş…

Yüzde 16'sı “Kılıçdaroğlu” demiş…

Geri kalanlar da “İmamoğlu” ismini vermiş…

Ee… Bu nedenle Muharrem İnce de parti kurmaya karar vermiş!

Ne diyelim? Hayırlı olsun?

Peki, hayırlı olur mu?

AKP için hayırlı olur tabii ki… CHP bölünür, Saray'ın ekmeğine yağ sürülür!

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Ankete katılanları yüzde 9'u Muharrem İnce'nin kuracağı bir partiye oy vereceğini söylemiş… Diğer bir ankette de bu rakam yüzde 14'e yükselmiş…

Bu durumda CHP'nin oyları mum gibi eriyor, yüzde 25'lerden yüzde 11'e kadar iniyor.

Sonuçlar böyle gerçekleşirse, tabii ki AKP zevkten dört köşe olacak ve iktidarın zor günleri geride kalacak.

Sevgili okurlar ben fazla bir yorum yapmayacağım… Sadece, günümüzde sayıları azalan düzgün ve dürüst yazarların üçünden alıntılar yaparak, bu sorunun cevabını sizlerin bulmasını isteyeceğim.

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“Muharrem İnce'nin parti kurma hareketi sanırım Millet İttifakı'nın çatlatmak için her fırsatı değerlendiren iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz.

İnce, istediği kadar heyecan unsuru yaratmaya kalksın sonuç alamayacağı ortada…

Peşinden gidecek olanın aklına şaşarım.

Ona takılıp parti kurmaya çalışanlar aklını kaybetmiş olmalı.

İleride bu lâfımı hatırlarsınız.” (Burhan Ayeri)

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“Meğer çok seviyorlarmış Muharrem İnce'yi…

Meğer nasıl da hayranlarmış?

Ne aşkmış en gizlisinden…

Gönülleri kim bilir nasıl hicran, hasret, gamla dolmuştur bunca zaman?

İçim acıdı, nasıl üzüldüm adlarına, keşke Türkiye'de basın “özgür” olsaydı, ‘yandaşlaştırılmamış' olsaydı, üç kuruşluk menfaat uğruna ‘yandaşmış' gibi yazmak, konuşmak durumunda kalmasalardı da İnce, Erdoğan'a karşı yarışırken de ifade edebilselerdi İnce hakkındaki bütün bu duygu ve düşüncelerini…

Diğer her şey bir yana, onca iftiraya, hakarete, haysiyet cellatlığına imza atıp da ‘kul hakkı'nın günahını almazlardı boyunlarına!

Öyle ya, ‘CHP'nin bölünmesini, yıpranmasını teşvik operasyonu' uyarınca ‘organize' bir şekilde yazıp çizmiyorlarsa, geçmişte ‘İnce' hakkında alenen ‘yalan' yazdıklarının, karalama yaptıklarının kanıtı/itirafı değil mi, bu satırlar aynı zamanda!” (Selcan Taşçı Hamşioğlu)

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“Muharrem İnce'nin hatası, Cumhurbaşkanı adayı olarak aldığı yüzde 30.64 oranındaki oyların kendi oyu olduğunu zannetmesidir.

Daha önce Ekmelettin İhsanoğlu da yüzde 38.4 oranında oy almıştı.

Bu oyların bir kısmı CHP, bir kısmı Erdoğan'a karşı olan diğer partilerden geldi.

… Yine dikkat edersek iktidar yanlısı yazarlar, yüzde 7 ile yüzde 9,5 oyu var diye, İnce'yi provoke ediyor. Bu tür provokasyonlara dikkat etmek gerekir!

Türkiye demokrasi, hukuk, ekonomik olarak kritik eşiktedir.

Bu dönemde kişisel hırsı için çalışanlar bu tablodan çıkışı zora sokacaklarının bilincinde olmalıdır.” (Esfender Korkmaz – Yeniçağ)

TEBESSÜM

“Oyunu bizim partiye ver!”

Orta yaşlı bir kadın yolda giderken düşmüş, arkadan gelen başka bir kadın onun yardıma koşmuş. Düşen kadın teşekkür etmiş:

“Sizin bu iyiliğinize, bu yardımınıza nasıl karşılık verebilirim?”

Meğer yardıma koşan kadın bir siyasetçiymiş:

“İlk seçimlerde oyunuzu bizim partiye vererek…” demiş.

Düşen kadın birden bozulmuş:

“Hanımefendi yanılıyorsunuz, ben düşerken kıçımı yere vurdum, başımı değil!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlar, çok yükselen kişilerin düşmesinden büyük zevk duyarlar!